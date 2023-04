Olivia Wilde, traicionada por su mejor amiga

Luego de terminar su matrimonio de diez años con el humorista Jason Sudeikis (padre de sus dos hijos: Ottis y Daisy), la cineasta y actriz Olivia Wilde empezó a salir con el cantante y actor Harry Styles por el lapso de dos años. También trabajaron en dos filmes y estuvieron inmersos en proyectos artísticos en común. Sin embargo no todo lo que brilla es oro porque debido a sus compromisos laborales debieron seguir por caminos separados.

En la actualidad Olivia Wilde intenta salir a flote, pero ahora no estaría en el momento más feliz porque su mejor amiga Emily Ratajkowski está saliendo con el que fuera su pareja: el cantante Harry Styles. Los tortolitos fueron vistos a los besos en una ciudad como Tokio cuando salían de un estacionamiento. Es más, al finalizar la relación de Wilde y Styles, la primera se fue con su amiga a festejar y a dejar las penas de lado. Tiempo después sería la misma que conquistaría al ex One Direction.

Ahora una fuente cercana a la cineasta alega: “Olivia y Emily eran amigas y esto es una traición. As, la directora de Don't Worry Darling está evitando que ese gesto de deslealtad la lleve a una depresión”. Recordemos que Styles fue anexado a su entrenador y luego a la modelo internacional. Por su parte, Wilde está enfrentando a su exmarido ante la corte.