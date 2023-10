Confirmada una nueva vuelta de Midachi: sin Dady, ya se conoce su reemplazo

Uno de los tríos cómicos más importantes de los 90 están preparando un nuevo regreso, aunque ahora será uno distinto a todos. Ocurre que esta vez Dady Brieva no será parte del espéctaculo. Todo hace indicar que las diferencias políticas e ideológicas entre algunos de los tres integrantes originales ―Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato― se volvieron insalvables, lo que hace imposible un regreso.

Así las cosas, confirmada una serie de shows para la temporada 2024, acaba de conocerse quién será el reemplazo de Dady. Quien estará en el espectáculo será Richard Laffite, un mago que vive en los Estados Unidos y es discípulo de René Lavand. Además, en diálogo con el periodista Hernán Firpo, uno de los productores del regreso también comentó que en escena habrá seis músicos en vivo”. Richard Laffite es el nombre artístico del artista necochense Pablo Nebot, quien vive y está radicado en Miami desde hace nueve años. Y justamente, en diálogo con Firpo, el propio Richard comentó sobre la novedad: “Yo no me siento reemplazante de Dady. Me ofrecieron la parte de magia, asombro y comicidad. Punto. Ellos saben muy bien lo que yo hago. Lo mío es magia nueva con participación del público”.