Nuevas y fuertes declaraciones del exmánager de Sofía Clerici

Hace una semana exactamente que explotó una de las bombas del año: el escándalo por las fotos que se conocieron de Martín Insaurralde y la modelo Sofía Clerici. Así las cosas, quien volvió a referirse a la situación fue el exmánager de Clerici, Jorge Zonzini. El hombre ya había tenido algunas declaraciones durante la semana, pero esta vez dio nuevos detalles en diálogo con el portal DiarioShow.

“De esta no va a zafar, la única que le queda es exiliarse y en todo caso intentar arrancar de cero en algún otro país de habla hispana”, comenzó diciendo Zonzini. Y luego agregó, sin filtro: “No me llama la atención para nada todo lo que pasó, tiene un gran complejo narcisista”. Por último cerró, comentando sobre su viejo vínculo: “Yo la representé los primeros siete meses, después rompí el contrato y nadie más la quiso agarrar. No volvimos a tener ningún vínculo”. Y aseveró: “No existe ninguna posibilidad de remediar el daño que ella misma se autoinfligió”.

Por ahora, la modelo e influencer no dio declaraciones públicas en ninguna entrevista o móvil. Sí se sabe que volvió al país, y se la pudo ver durante la tarde del jueves rondando por las calles internas del country donde vive, pero sin mantener ningún diálogo con la prensa. Hay que reconocer que son muchos los que están expectantes a lo que pueda llegar a decir, mas allá de lo que fue expresando, comunicando y compartiendo en sus redes.