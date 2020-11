Platense por adopción, Claudio Femia desarrolla su carrera artística en la ciudad. En el contexto de pandemia, este músico decidió hacer un trabajo colaborativo en el que unió a nueve artistas y juntos hicieron una alucinante versión de Routine.

—¿Cómo surgió esta idea?

—Steve Wilson es un artista que me gusta mucho y Routine es una canción que me cala muy hondo. Este año, no sé si por la situación particular que estamos viviendo o por las historias que he escuchado de amigos cercanos que están como inmersos en una rutina, quise hacer este tema y me puse en contacto con artistas amigos y con otros a los que no conocía.

—¿Cómo es eso?

—Primero contacté a Daniela Llordella (voz), Gastón Pirano (bajo), Lino González (guitarra acústica y principal), Joaquín Cichero (teclados), María José Liuzzi (voz, soprano) y Sebastián Meza Barlota (vientos étnicos y voces adicionales), que con ellos trabajo en distintos proyectos. Y después quería sumar otros instrumentos y comencé a buscar personas que hicieran covers de este artista y aparecieron Sara García (violín) que es de Venezuela, y Andrea D'Aniello (batería) que es de Italia. Y así conformamos la comunidad del anillo e hicimos Routine. (Risas)

—Y es con video...

—Sí, la idea era que si todos se unieron en mi locura, también les sirva a ellos para mostrar su trabajo y lo que pueden hacer.

—El tema es muy lindo y movilizador, pero estamos en un momento donde todo son singles y EP, ¿por qué apostás a hacer algo de nueve minutos?

—A mí la música me gusta de muchísimas formas, pero el rock progresivo me marca y me empuja a componer porque es un género que además de ser para escuchar, transmite una imagen. Es casi comparable con leer un libro. Y Routine a algún lado te lleva mientras lo estás escuchando y te genera algo, pero no a todos les sucede los mismo y eso me parece algo fantástico.

Entonces, no sé si apuesto, siento que simplemente hago algo que me llena y creo que conseguí la gente que me pudo acompañar y logramos transmitir o plasmar algo cercano a lo que es el tema.