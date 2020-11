Pedro Scarano: “Es un teatro que debe posicionarse de nuevo”

El empresario Pedro Scarano asumió recientemente como CEO del icónico Teatro Regina. Con una gran cantidad de proyectos, en diálogo con este multimedio revela detalles de su gestión.

—¿Cómo te sentís asumiendo la dirección del complejo?

—Contento y esperanzado, pero muy respetuoso por lo que estamos viviendo, no es fácil agarrar este hierro caliente. Lo estamos poniendo en marcha, acomodándolo, todos los días aprendes algo nuevo, por más experiencia que tengas. Ahora con el streaming aprendiendo, si bien estoy con la tecnología, sabemos que algo puede fallar y hay que ser muy cuidadoso.

—¿Cómo imaginaste por dón­de empezar?

—Queremos un teatro que trabaje todos los días con distintos rubros, que pase por la música, el stand up, presentaciones, presentaciones comerciales, la idea es que esté abierto el complejo todos los días, no sólo de jueves a domingo, algo lineal y los siete días de la semana. Sumamos lo de la FM online, para darle espacio a las artes y el espectáculo, que no tiene tanta difusión en los medios, abriéndolo a todo el mundo y no solo exclusivo para lo que se presente en el Regina.

—¿Hay presión por el espacio tan icónico?

—Es un teatro, unas tablas importantes, es un teatro que debe posicionarse de nuevo para tener el valor cultural que tuvo. Queremos voces importantes de la radio en ella, y voces que tal vez no estén en la radio pero sean parte del mundo del espectáculo. Estamos transformando el foyer en una sala más chica, donde se podrán tomar el té y escuchar música, estamos restaurando dos obras de Quinquela Martín, para que la gente la pueda ver, sin tener que acceder a una obra de teatro, y verlas tomando un café.