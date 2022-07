Constanza Urbano revoluciona la escritura digital

Wattpad es la plataforma de lectura y escritura digital más importante del mundo, donde más de 94 millones de personas pasan más de 23.000 millones de minutos al mes participando en historias originales. Allí, la autora argentina Constanza Urbano es una de las más exitosas en Latinoamérica. Diario Hoy dialogó con ella para saber más sobre sus trabajos y cómo se convirtió en un referente de la escritura de la generación Z.

—¿Cómo llegaste a la plataforma?

—A través de un meme, y pregunté qué era en los comentarios y me dijeron que era una aplicación para poder leer y escribir, me cree un usuario y noté al tiempo que no sólo era para escribir, sino que se puede editar, intercambiar opiniones, crear portadas, diseños muy lindos y atractivos. No la utilicé hasta 2017 cuando publiqué mi primera historia y recibí feedback de la comunidad.

—¿A vos ya te gustaba escribir?

-Sí, un día hablando con mi mamá sobre el futuro le dije que quería ser escritora, y me preguntó si escribía o leía, y no, así que pensé que tenía razón y me senté en la computadora y quise escribir mi primer cuento y me gustó. A los 12 empecé a ser más activa, a los 15 con mi primer teléfono con Word y a los 17 terminé mi primera novela, la que subí a la plataforma y ganó un Watty, Las malas acciones de Jonas Brown, y con la segunda, que también gané, La infernal suerte de Asher Comb, que me abrió la posibilidad de acceder a las historias pagas que incentiva la plataforma.

—¿Qué encontraste en la plataforma para poder desarrollar tu carrera?

—Un proceso inverso al tradicional, porque directamente interactuás con la gente, subís el relato y te ayudan a editarlo.