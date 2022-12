Continúa la batalla entre Cinthia Fernández y Defederico

Un nuevo escándalo entre Cinthia Fernández y Matías Defederico se acaba de desatar. Sucede que, en medio de las fiestas y las celebraciones navideñas ella no quiere que sus hijas –Francesca, Charis y Bella– pasen la noche son su papá. ¿El motivo? Estaría relacionado con el clima y situaciones que ocurrieron durante la Navidad de 2021 y el comienzo del 2022. La panelista pasó por un momento incómodo en aquellas celebraciones ya que no pudo comunicarse con sus hijas por el lapso de dos horas. Además, a aquella celebración navideña habrían concurrido invitados que no eran de su total agrado.

El abogado de Cinthia, Roberto Castillo, estuvo en televisión y se manifestó al respecto: “Cinthia no tiene problema en que pasen la cena de Nochebuena con Defederico, pero no quiere que se queden a domir, es más, se ofrece a ir a buscar a sus hijas y volverlas a llevar al día siguiente para que pasen el día de Navidad con su papá”.

Para graficar la situación, vale recordar una de las stories que la exvedette publicó el año pasado. Según su relato, su mamá había estado hasta la madrugada ayudándola por teléfono con una contingencia que casi le arruina la noche. Un seguidor le preguntó entonces qué había pasado. Ella respondió: “La gente que pretende manejar alcoholizada, y la incomunicación con mis hijas. Se ve que ni en fin de año mi abogado tiene paz”. Es por ello, por temor a que aquella situación angustiante se repita, que Fernández no quiere que sus hijas duerman en la casa de su padre la noche del 24.

Así las cosas, nada está definido aún. Vale recordar que el divorcio de Fernández y Defederico ha sido uno de los más mediáticos de los últimos años, con contadas apariciones públicas y televisivas de ambos. Todavía continúa el reclamo de la panelista ante la Justicia, por la falta de pago de la cuota alimentaria por parte de Matías Defederico. En noviembre último, se conoció que la Justicia embargó la cuenta del exjugador por 2 millones de pesos, aunque la mujer asegura que la deuda total ronda entre los 12 y 15 millones de pesos.