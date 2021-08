Continúa la Semana del Cine Documental

Continúa hasta el próximo martes por la plataforma Vivamos Cultura la octava Semana del Cine Documental Argentino, organizada por la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental de la Argentina. Diario Hoy dialogó con algunos de los los directores de los nueve largos preestreno que se ven gratis y online por https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/.

“Estoy muy contenta, para mí es muy bueno ser parte de la muestra, por lo que significa hacerla de manera federal, que llegue a todo el país, siguiendo con la posibilidad de mostrar el trabajo y no cortarlo. Tengo la sensación de mostrarla más allá del nicho tanguero, es una película chica, sin presupuesto, hecha a pulmón y recién conseguí algo de ayuda para terminar, y además es un flash mostrar a Nidia, que a sus ochenta años decide hacer lo que le gusta, seguirla durante cuatro años, fue hermoso”, menciona Yael Szmulewicz, directora de Amar amando.

“Estas últimas semanas fueron muy movidas, porque hay mucho nervios y vamos a preestrenarla durante una semana en ADN, antes del estreno comercial, además vamos a estar también en un Festival en México, y estuvimos especulando y demorando el lanzamiento, porque queríamos que se estrenara en sala y se generó mucha expectativa con el estreno desde que creamos las redes de la películas y muchos querían saber de qué se trataba la pelicula”, menciona Ernesto Fontán, director de Tarará, la historia de Chernóbil en Cuba.

“Es un proyecto muy entrañable para mí, porque habla de Cuba, de su música, de su gente, de la pasión, de las motos, y de la historia de allí desde un lugar particular, desde el amor por las marca, ícono de la cultura norteamericana rescatado por un grupo de cubanos del olvido. Es una invitación a ver el mundo desde otro lado, con su manera particular que tienen los cubanos de atravesar su vida, y verlo nos hace poner desde un lugar distinto. Tambien está la historia de Armandito, que quiere ser el mejor mecánico de motos de Cuba y quiere heredar el taller de su padrastro, mientras aprende y entra en el mundo de las motos”, cuenta Fito Pochat, realizador de Harley a la cubana.

“Es una experiencia muy fuerte en casi todos los sentidos que te da este arte y seguramente seguiré sumando sensaciones los días siguientes al estreno. Cuando comencé la peli, como todo proceso creativo, tenía en mente una película, luego fue mutando con los años. Tres cosas básicas me sirvió mucho para entender los procesos de producción que lleva cada obra, y también lo que no hay que hacer (risas), atravesar y resolver un sinfín de situaciones relacionadas, directa e indirectamente, a la película. Poder hoy por primera vez preestrenarla es también un alivio. Y después un delirio de emociones que se tocan y explotan al mismo tiempo. Además poder compartirla con compañeros me pone contento. También hay sensaciones encontradas. Es un estado inquieto y ciclotímico. Pero creo que está bien”, dice Francisco Matiozzi Molinas, realizador de Tres cosas básicas.