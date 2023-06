Continúan las polémicas con Roger Waters

El bajista y una de las cabezas de la importantísima banda inglesa de rock Pink Floyd siempre está en el ojo de la tormenta. Ya sea por acusaciones y problemas con exmiembros de la banda, o bien por cuestiones que tienen que ver con algunas de sus declaraciones respecto a la política y a la situación global. Ocurre que el músico se encuentra en plena gira de This Is Not a Drill, con la que lleva recorridos varios puntos europeos. Y luego de su paso por Alemania volvió a desatarse la polémica porque fue tildado de utilizar simbología e indumentaria nazi, sobre todo por el uso del célebre uniforme del rockero fascista de The Wall. Por ello, fue tildado de “nazi” en su escala en Berlín. Ahora el propio músico subió la apuesta, y señaló a algunos medios especializados que él es el objetivo de una campaña de desprestigio orquestada por la embajada inglesa en Israel. Además de ello, ocurre que el cantante, que había abandonado la simbología de la polémica en su show de Birmingham, la volvió a utilizar cuando llegó a Londres. Y volvieron a desatarse olas de críticas.