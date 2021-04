Craig Zobel habla sobre su nueva serie Mare of Easttown

El experimentado director Craig Zobel, tras las exitosas The leftovers, Outcast y American Gods, ahora presenta Mare of Easttown en HBO desde el domingo. Con él hablamos sobre esta miniserie protagonizada por Kate Winslet.

—¿Qué aspecto del proyecto hizo que tuvieras ganas de embarcar en él en circunstancias tan difíciles?

—Leí el guion inmediatamente y me gustó la historia. Pero creo que lo que realmente me atrajo fue que HBO pudo compartir algunas tomas, no eran ni escenas, y temas que ya habían sido grabados. Creo que muchos de nosotros siempre fuimos fans de Kate (Winslet). Me encanta desde Criaturas celestiales, pero nunca la había visto hacer este tipo de cosas antes. Muy rápidamente, pensé: Ah, es una elección genial. Kate había encontrado un nuevo personaje interesante que nunca la había visto interpretar, y espero haber sido capaz de captarlo en la serie. Mare Sheehan es una persona muy capaz, logró cargar un fardo y aun así hacer su trabajo, y de cierta forma tener su propia vida. En esencia, la serie es sobre eso: sobre la capacidad de cada uno. En el texto es muy seria, pero con Kate lo interesante es que ella es muy divertida y, a la vez, un poco cascarrabias, es un abordaje tan único que inmediatamente quedé atento, cuando comencé a dirigir, para ver qué rumbo tomaría con eso.



—¿Cómo es dirigir solo toda una miniserie?



—Es la segunda vez que lo hago. Antes fue en la serie One dollar, en CBS All Access, que nadie vio, pero tengo orgullo de ella, y me dio mucha más noción de cómo hacerlo esta vez. De cierta forma, eres responsable por ver el bosque y todos los árboles al mismo tiempo. En mi opinión, es bueno que la serie sea exhibida una vez por semana porque sabes que las personas van a procesar cada episodio, sin atracones. En esta historia específica, considerando que es una historia de misterio, el reto era poder estructurar todo eso sin perder de vista donde estarían las personas. Gran parte de mis charlas de casi todos los días con Kate eran sobre eso.