Criticaron a Susana Gímenez por exceso de photoshop

Susana Giménez fue criticada en las redes sociales, luego de que publique en su cuenta de Instragram una foto con exceso de photoshop. Más allá del retoque notorio, lo que destacaron los usuario fue que en uno de sus pies tenía un dedo menos, ya que solo poseía cuatro.

Cabe destacar que no es la primera vez que le pasa algo así a Susana, ya que anteriormente le habían borrado su ombligo mientras hacía topless en la pileta de su casa. Hasta el momento la Diva no se pronunció y es posible que no lo haga. Pero nuevamente quedó envuelta en la polémica por los retoques en su imagen.