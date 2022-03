Dalia Elnecavé se pone el vestido verde para su nueva obra

Todos los sábados a las 18 en el teatro El Método Kairós, El Salvador 4530, de la Ciudad de Buenos Aires, se presenta la conmovedora obra La mujer del vestido verde, escrita por Jorgelina Aruzzi y dirigida por Gloria Carrá, protagonizada por la actriz Dalia Elnecavé.

La obra, en la que Carrá debuta como directora, se cuenta cómo se descubre que los sueños de una mujer están completamente atravesados por un hecho histórico. Diario Hoy dialogó con Elnecavé para saber más detalles de la puesta y de su trabajo con Aruzzi y Carrá

—¿Cómo te sentís con finalmente presentar la obra?

—Muy contenta porque hace muchos años que estábamos cocinando este proyecto.

—¿Qué podés contar sobre el encuentro con el público?

—Muy hermoso, uno no deja de sorprenderse de la respuesta, tan movilizante, tan ahí adentro del cuento.

—¿Cómo surgió la idea y llevarla adelante entre las tres?

—Hace unos cuatro años Jorgelina me la dio para leer muy modestamente, estábamos de vacaciones en Brasil las tres, y caminando por la playa ella me dijo eso, a la vuelta me la mandó, la leí y no podía entender lo que había leído, era una bomba atómica. Yo ya había leído algunas cosas de ella anteriormente y visto cosas que dirigió y escribió y siempre le decía que era mi Shakespeare del siglo XXI. Ella es muy inteligente y lo sabe plasmar en la escritura y le dije que sí. La iba a dirigir ella, pero después, por otras cuestiones de la vida, yo quedé embarazada, y al tiempo empezamos los ensayos y estábamos por poner fecha de estreno y surgió la pandemia. Hace unos meses Gloria nos preguntó si la podía dirigir ella, y justo Jorgelina estaba por grabar algo, así que así fue.

—Tras la pandemia, y esto que contás que habían empezado a trabajar en los ensayos ¿se resignificó la obra?

—Sí, pero al estar tan bien escrita, es como un GPS que funciona bien y te alinea la ruta o el rumbo, actuar con algo bien escrito es mucho más fácil, y tenía un poco la idea sobre lo que Jorgelina la había imaginado y al sumarse Gloria aparecieron otras cosas, la sensación de encontrar nuevas cosas.