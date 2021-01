Dalma le dijo que no a Masterchef Celebrity

Luego del gran éxito de la primera temporada, el reality de cocina tendrá su segunda parte. Es por eso que en las redes empezaron a sonar los nombres de los próximos participantes.

Fue así como se supo que Dalma Maradona había sido convocada, pero ella misma prefirió no ir, luego de la excelente participación de su madre, quien se consagró como ganadora.

“Me invitaron pero ya dije que no. No estoy preparada. Todavía lloro de la nada… No me quiero exponer”, justificó la hija del Diego al ser consultada por un usuario en Twitter sobre una posible participación.

El resto de los confirmados ya están en sus casas practicando para todo lo que se viene.