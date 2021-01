Moroco Colman: “La intención era traer el caso al presente para que se genere debate”

Moroco Colman es el director de La noche más larga, película que el jueves llegó a los cines cordobeses y que retrata el caso del violador serial Marcelo Sajen, interpretado por Daniel Aráoz. Diario Hoy dialogó con el director para saber detalles de la propuesta.

—¿Cuándo tomaste la decisión de hacer una película sobre el caso?



—Cuando sucedió el caso tenía 35 años, lo tenía muy presente, y más allá que en un principio los medios y no se sabía tanto porque estaba todo tapado, el mail de Ana destapa todo. Justo un mes antes de que aparezca la agrupación Ni una menos, en mayo de 2015, yo empecé a escribir la película y hablando de la violencia de la mujer y todo lo demás.

—¿Cómo crees que dialoga con la actual agenda de género la propuesta?



—La intención era traer el caso al presente para que se genere debate. Esto es un caso del pasado, pero siguen sucediendo, las listas de violaciones no están confirmadas, pero si la lista de femicidios, un femicidio cada 30 horas. Las violaciones siguen pasando, si bien hubo cambios en la sociedad, faltan años. Creo que traer el caso al presente permite debatir todo de nuevo, y además sobre el caso hay mucha desinformación, aun atravesando a tanta gente, no se sabe mucho. Las camadas más jóvenes no conocen el caso, las chicas del casting no lo sabían. La película sirve para eso también, para refrescar la memoria y para traerlo una vez más, para que todo se debata.

— En la película las escenas más violentas, tienen una crudeza que impacta, repugna e incomoda, ¿cuándo supiste que el fuera de campo no iba a ser una opción?



— Creo que a la gente hay que mostrarles para que le caiga la ficha realmente, las cosas como son, no es lo mismo un relato contado que lo visto para llegarle a la gente con las herramientas cinematográficas. En un momento hablé con una de las víctimas y le conté cómo iba a abordarlo, de manera cruda, fuerte, y ella estuvo muy de acuerdo, me dio como la aprobación.