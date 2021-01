Alicia Sanz: “Los problemas que existían en la época medieval siguen vigentes”

La actriz Alicia Sanz regresa a la televisión, tras haber probado suerte en varios soportes, como Urraca de Zamora en El Cid, serie de Amazon Prime Video. Esta narra las aventuras de un joven Cid, encarnado por Jaime Lorente, luchando por sus ideales. Diario Hoy dialogó con la intérprete para saber detalles de su propuesta.

—El Cid no tiene nada que envidiar a grandes producciones de otros países ¿cómo es ser parte de este tipo de realizaciones?



—Me encanta que se compare con producciones que admiro tanto, pero lo que nos diferencia es que estamos inspirados en la historia de El Cid, que existió y vemos cómo era la España de ese entonces, Castilla y León, los reinos árabes, cómo convivían las culturas, y que el trabajo que hemos hecho pueda verse en 240 territorios me hace muy feliz, que se estrene en tantos países al mismo tiempo es como increíble.

—¿Cómo interpretaste las contradicciones del personaje?



—Urraca va a luchar para conseguir el trono, no va a ser fácil, porque es un mundo de hombres, pero no se va a rendir.

—¿Qué desafíos se te presentaron en cuanto a lo histórico de la producción y el rodaje?



—Lo más difícil ha sido el frío que hemos pasado en los castillos de Soria, España, rodamos en exteriores reales, en pleno invierno, bien como en la época, por ejemplo en las escenas de baño, cómo se relacionaba con sus doncellas, cómo se expresaba, todo fue muy nuevo para mí. Rodar en escenarios reales te lleva a esa época, fue muy fácil, y ver al elenco con el vestuario de época fue un lujo y un placer.

—¿Qué trabajo de investigación hiciste para encarnar a Urraca? ¿Creés que dialoga con la actualidad de España?



— Creo que los problemas que existían en la época medieval siguen vigentes, como la lucha de poder, que es algo intrínseco al ser humano, la ambición y querer más y más, que no llega a buen puerto. En el personaje está algo del equilibrio, algo que viene de mucho tiempo atrás y Urraca, como mujer, quiere la igualdad, siendo la primogénita quiere reinar, ser reina, algo que continua hoy, por conveniencias de poderes. Todo en el fondo tiene que ver con la lucha de poder.

—El personaje se define a sí mismo como “la rebelde”, pero en realidad era una adelantada…



— Urraca sentía mucha impotencia, y en una de las escenas confronta a su padre, el rey, que le recuerda que es mujer, y a mí me hizo cuestionar muchas cosas que se asumen que por ser mujer no se pueden hacer, sentía impotencia en muchas de las escenas como de querer gritar y no poder.

—¿Cuál es el mensaje que te gustaría que se aprenda de tu personaje?



—Que no importa cuántas puertas se cierren, no hay que venirse abajo, hay que mantener la vista al frente, y seguir y seguir, sin tener un plan B, siempre tener un plan A, que al final, lo conseguirás, tener un plan A y creer en uno mismo.