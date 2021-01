Fatura espera una definición

En las últimas horas el representante de Jorge Broun dio a conocer que Rosario Central no está dispuesto a desembolsar el dinero pedido por Gimnasia para liberar al arquero al que le queda un año de contrato, y que la dirigencia rosarina pretende que el dinero salga del bolsillo del ex Central. Con los colegas de Última Jugada de Rosario, Roberto San Juan explicó: “Fatu acepta la oferta de Central, el problema puntual es que nos llamó Gordillo desde el club y nos dijo que tenemos que hacernos cargo de su salida”. Y agregó: “Central no tiene o no quiere pagar 130.000 dólares para que Fatu salga de Gimnasia.

Nosotros no queremos generarle un mal momento, pero me expreso para que quede claro que no es una cifra impagable”.



Luego el representante del golero afirmó que en los próximos días se deberá resolver esto, ya que podrían escuchar otras ofertas o respetar el contrato con el Tripero y comenzar a pensar en la próxima temporada: “Nosotros no podemos esperar más, Fatu tiene contrato, aunque él quiere atajar en Central. Hasta hoy no escuchamos a más nadie, pero ahora ­tomaremos lo que sea mejor para él. La decisión la vamos a tomar en los próximos días, Gimnasia merece respeto por todo lo que le ha dado a Broun”.



Con este panorama, lo que parecía muy cercano cada vez se aleja más; ya que primero Central afirmó que el arquero cambió las condiciones de contrato y, tras llegar a un acuerdo en esto, desde el jugador comentan que Carloni quiere negociar con Broun libre y no tener que negociar con Pellegrino. Además, desde la dirigencia Tripera afirman que el monto no es 130.000 dólares, sino que sería el doble lo que pide Gimnasia para liberarlo.



Como anticipó el Diario Hoy, Paolo Goltz se encuentra en la misma situación, ya que desde el Lobo piden un monto similar para liberarlo, y además hasta el momento no llegó ningún ofrecimiento formal de Colón y Patronato que son los equipos que sondearon al ex Boca. Además, con el conjunto entrerriano todavía estarían lejos en los números contractuales. Así Gimnasia mantendría a dos de sus pilares fundamentales en el último torneo, aunque el defensor hace una semana expresó que si no se da el traspaso a Santa Fe o Entre Ríos podría renunciar para resolver sus problemas personales.