Un mercado difícil: Braghieri descartado y Lema vuelve a estar en el radar

Cuando todo parecía indicar que Diego Braghieri se convertiría en jugador de Estudiantes de La Plata, San Lorenzo se metió en la conversación y el defensro se inclinó por el Cuervo. Según pudo saber El Clásico de diario Hoy, el jugador de 33 años que entabló negociaciones en los últimos días con Estudiantes para ser la primera incorporación del elenco de Ricardo Zielinski, quedó descartado por la dirigencia del Pincha.



En San Lorenzo no se quedaron dormidos y en las últimas horas encaminaron la negociación para que el ex Lanús retorne al país luego de cuatro años jugando en el fútbol colombiano y mexicano. Tanto la dirigencia de San Lorenzo como el jugador no pusieron trabas para que se realice la operación en condición de libre, tras su paso por Atlético Nacional de Medellín, donde jugó su último partido el 20 de noviembre del año pasado.



Pese al interés del Pincha, el futbolista se inclinó por el Ciclón ya que Walter Ribonetto, flamante ayudante de campo en el equipo azulgrana, fue compañero en 2008 en Rosario Central. Es más: no sólo compartieron vestuario, sino que también hicieron dupla en el conjunto que dirigía Leonardo Madelón. El Tino fue clave para cambiar el destino de Diego. Además también conoce a Fernando Monetti de Lanús y Atlético Nacional.

Es todo un Lema: otra vez la novela árabe



Estudiantes necesita un defensor central de experiencia y está volcado en el mercado de pases para intentar cerrar un jugador de jerarquía que le traiga soluciones a un equipo que tuvo muchos problemas en ese lugar de la cancha. Para el Ruso, el zaguero es la prioridad en este libro de pases y lo quiere entrenando en el Country de City Bell, a más tardar, la próxima semana.



Por dicha razón, la dirigencia del Pincha volvió a levantar el teléfono y negociar con Cristina Lema, hoy en el Damac FC de Arabia Saudita. Para lograr su salida, en La Plata deberán entablar una oferta formal, ya que el jugador llegó a Oriente Medio hace apenas unos meses, y su salida tiene un cargo asegurado.



Según pudo averiguar este multimedio, Estudiantes pretende traer al jugador a préstamo, con un cargo y por un año. Si bien la salida del defensor parece difícil, en el último año jugó pocos partidos y se encuentra abierto a escuchar ofertas con su representante.