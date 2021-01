Martín Pugliese: “Conectar con la gente a través de la comedia es mi mayor gratificación”

Hace un año que tanto los artistas como su público cuentan las horas para reencontrarse, es que hay algo en el cara a cara que no se reemplaza con nada.



La pandemia hizo que todos los que trabajan en el mundo del espectáculo deban reinventarse, buscar nuevos modos de conectar con el otro y Martín Pugliese fue uno de ellos. El comediante de stand up tiene una gran carrera sobre sus hombros: participó en Cómico 3, 4 y 5, presentó sus shows Bye Bye Humor, Pugliese, Pugliese, Pugliese y Encendido con gran éxito en la Provincia de Buenos Aires.



Llevó el stand up al Teatro San Martín junto a Javier Daulte en su versión de Macbeth de Shakespeare, fue presentador del Varieté del Farabute, entre muchas otras cosas.



Televisión, radio, teatro y ahora streaming, todos los formatos acompañan como anillo al dedo a Pugliese, quien en diálogo con este medio explicó qué significó para él estar lejos del calor de sus espectadores: “Al principio el acontecimiento de alejarme del público fue muy extraño, viendo que era una cuestión general aplicable a todos los rubros, tuve que aceptarlo. Con el correr de los días me di cuenta que iba a tener que buscar alternativas como el streaming o contacto a través de las redes, mucho más asiduos con el público, tratando de recuperar un poco el contacto que se había perdido debido a la cuarentena”. Agregó contundente: “El teatro tiene algo único, que cuando se pierde, la sensación es que nos está faltando algo. Es por eso que agradezco haber podido volver a lo presencial, que es fundamental tanto para el artista como para el público”.



El próximo viernes las 22, Martín se hará presente en La Plata para presentar su espectáculo Sinatra, la voz al final del túnel, un show que promete hacer reír y también reflexionar: “Sinatra está atravesado por la idea del mandato que te impulsa a buscar tu propio lugar en el mundo, esa búsqueda interna y responder a la pregunta ¿qué parte del universo voy a habitar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Es un show que utiliza a nuestro país como contexto o escenografía ideal para contar esto que nos pasa que es, en realidad la búsqueda de un sueño, que cosas te van pasando en el medio. Cuento lo que fue la primera mudanza al conurbano de mi familia cuando yo era chico, y todas las mudanzas posteriores que tuve, qué es lo que te va pasando en esa búsqueda: la adaptación al barrio, a los vecinos y también las crisis en el medio”.



El 2021 es una invitación concreta a reactivar todo lo perdido a nivel de cercanía que fue prohibido durante el año que pasó debido a la cuarentena y es por eso que el motor impulsa a Pugliese a tener grandes expectativas con respecto a los próximos meses: “La idea para el 2021 es afianzar este show y llevarlo a todos lados. Tener mucha más presencia de la que tuve hasta ahora en todo tipo de redes y, por ejemplo, continuar con el streaming de YouTube, el teletón de los viernes con Seba Naldi, poder seguir haciendo radio y ojalá algo de tele”.



Quienes se dedican a trabajar en el mundo del espectáculo son seres que se alimentan de las risas, llanto y sorpresa de quienes los observan desde sus butacas, son personas que tienen un caudal y talento innatos para hacer sentir, algo que muchas veces se olvida con el acelere diario.



El comediante logró resumir este sentimiento de la siguiente manera: “La mayor gratificación que me dio mi carrera es poder encontrar en este formato de la comedia la viabilidad para contar las propias historias, es decir poder expresar lo que siento en un formato humorístico y que la gente pueda compartir eso, entender, interpretar lo que estoy diciendo y todo bajo halo del humor. Eso es lo más gratificante, poder llegar a la gente con algo tan personal y que a la vez se sientan identificados”.