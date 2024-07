Dalma Maradona contó que fue a una médium para comunicarse con Diego

Dalma Maradona contó en el programa de streaming Ángel responde (Bondi) que asistió a una médium para comunicarse con Diego. La hija del exfutbolista dio detalles sobre el encuentro y cómo se sintió al respecto.

“Fui y me fue muy bien, fue muy hermoso lo que sucedió”, aseguró la mayor de las hijas del exfutbolista. Además, comentó: “De hecho, yo siempre creí en esas cosas, desde muy chiquita. Obviamente que, después de lo de mi papá, más todavía. Pero antes siempre sentía que tenía una percepción más que los demás, en ese sentido”.

“Tengo entendido perfecto lo que pasó, pero me cuesta mucho decirlo. Hay palabras que no quiero usar. Las puedo usar perfectamente, pero no quiero. Es como que tengo una negación en ese sentido. Al toque no fui, creo que no sé si al año, o un poquito antes de que se cumpliera”, explicó sobre su visita a la médium.