Rob Brydon: “No creo que haya interpretado a alguien como Lord Dudley antes”

My Lady Jane, la intrépida nueva serie de fantasía romántica ambientada en un mundo Tudor de realidad alternativa, ya está disponible en Prime Video con ocho episodios apasionantes. Es protagonizada por Emily Bader, Edward Bluemel, Jordan Peters, Dominic Cooper, Anna Chancellor y Rob Brydon, quien contó a ­diario Hoy todo sobre el proyecto.

—¿Por qué aceptaste este papel?

—Estaba buscando algo que recordara a la gente que actúo, que interpreto personajes, y pensé que estaría bien buscar algo donde pudiera ser parte de un conjunto. Y entonces este guion llegó, lo leí y me gustó. Me gustó mi personaje y podía ver cómo podía jugar mi personaje. Lo que realmente me atrajo fue que el director fue Jamie Babbit y yo era un gran fan de su trabajo en Only murders in the building. Fue muy atractivo para mí pensar que iba a trabajar con Jamie; eso fue una gran parte. Entonces conocí a Gemma y Meredith y entró en el set y sé que los actores siempre dicen esto, pero este fue un muy barco feliz.

—Contanos de tu personaje...

—Lord Dudley es un cortesano en la corte del rey y tiene dos hijos. Parece ser adinerado y vive en un castillo muy bonito, pero descubrimos que, de hecho, esconde un gran secreto. Comienza a maquinar para que Lady Jane Grey se case con su hijo Guildford, y luego trama para llevar a Jane al trono, porque eso resolvería todos sus problemas. Hay muchos golpes cómicos en el papel, pero una gran parte del atractivo era también interpretar a alguien que conspirando e intrigando. ¿Es un villano en toda regla, o es más complejo que eso? Desde luego, no es un villano, o no de la forma en que yo lo interpreto, al menos. Es un ser humano, tratando de hacer lo mejor para su hijo, a menudo cediendo a sus más instintos básicos. Es muy imperfecto, pero hay algo muy atractivo sobre él también y eso es tan divertido de jugar. No creo que haya interpretado a alguien como él antes, no con ese lado maquiavélico e intrigante.

—¿Disfrutaste del rodaje?

—Oh, sí, Gemma y Meredith han escrito un guion muy rico, y yo estaba encantado de descubrir que estaban abiertas a la improvisación. Estaban muy felices de que yo adornara y ofreciera cosas, y muy a menudo lo aceptaban y seguían con ello. Eso me resultaba muy atractivo para mí. Tengo que decir el tipo de cosas que nunca he dicho antes: “Las fuerzas oscuras están conspirando contra el rey”, y cosas por el estilo. He hecho cosas así, pero no desde hace mucho tiempo. Y además la sensación de hacer una película en lugar de un programa de televisión. Recuerdo estar en el set de mi castillo, caminando desde el camión y ver la escala de todo y pensando: “Es muy grande, ¿no? Esta producción es muy grande”.

—Dado el hecho de que esto es historia alternativa y no históricamente exacto, ¿investigaste al verdadero Lord Dudley?

—Hice lo que siempre hago, que es empezar con intenciones muy nobles, así que pedí un libro sobre Lord Dudley y luego, como muchos de mis libros, no lo leí. Estuve en una cosa sobre Napoleón hace años, compré algunos libros sobre la Revolución Francesa y no los leí. Acabo yendo enteramente en instinto. Hay un político, que no voy a nombrar, que solía entrar en personaje. No hice su voz exactamente, pero era un punto de partida y lo tenía en el fondo de mi mente porque había algunas similitudes entre él y Lord Dudley.

—¿Te gustó trabajar con el resto del reparto?

—Bueno, ya conocía a Dominic (Cooper) porque se remonta a mi pasado en James Corden. Somos grandes amigos de los días de The history boys, así que nos hemos encontrado muchas veces a lo largo de los años. Pero esta es la primera vez que hemos trabajado juntos y fue genial pasar tiempo con él. Es todo un personaje Dom, es bastante singular y excéntrico y emite una energía real en el set, por lo que fue genial.

Sé que conocí a Anna (Chancellor) hace años, pero nosotros no sabíamos cuándo. Nosotros congeniamos y la suya podría ser mi actuación favorita en la serie; creo que es absolutamente fantástica. Ella sabe lo que está haciendo con la cámara y es una compañía muy estimulante.

Luego tienes a gente como Edward (Bluemel) y Henry (Ashton), que interpretan a mis hijos. No los conocía antes, pero nos llevamos muy bien. En cuanto a Emily (Bader), ella hablaba en este perfecto acento inglés y luego descubrí que ella es de California. Pasó los primeros meses hablando en un acento inglés entre tomas, así que hacia el final del rodaje, cuando usó su acento americano, era muy desconcertante. Era como si fuera una persona totalmente diferente. Hablando de trabajar duro, ella estaba en el set todos los días. Era una carga increíble que tenía que llevar. Emily estaba en todos los días, atada en estos vestidos, bendita sea. Estoy lleno de admiración por ella.

—¿Con qué te gustaría que la gente se conecte al ver la serie?

—Eso es lo que estoy deseando descubrir. Creo que es realmente muy bueno, y creo que atraerá a una amplia variedad de personas diferentes. Soy un actor de años y conozco a Chancellor, Broadbent, Cooper, pero hay algunos actores más jóvenes que no conocía, pero mis hijos dijeron: “Oh, los conocemos, los conocemos, son brillantes”, así que creo que llegará a varias generaciones. Tengo la ligera sospecha de que es bastante bueno y podría realmente ponerse de moda, y eso es realmente emocionante, y no siempre es el caso cuando haces un programa. Estoy muy satisfecho con lo que he hecho, y estoy muy contento con el conjunto.