Juliana “Furia” Scaglione habló sobre su identidad: “soy bisexual”

A pocos días de haber salido de la casa de Gran Hermano y a horas de conocerse al ganador de esta edición, Juliana “Furia” Scaglione sigue siendo noticia. Mientras trascendió que ingresará como participante a la edición de Chile del reality, que comenzará en días, en una entrevista con revista Gente habló sobre su sexualidad.

En la entrevista contó que tras una relación con un joven en su adolescencia “conocí a una pareja mujer, estuve un par de meses, pero después volví a estar con un hombre… Y después con otra mujer. O sea, no me quiero poner un cartel, pero soy bisexual. Soy open mind, no me enamoro del género, sino de la persona. Eso es algo que tienen los centennial ahora. No sé si lo saben expresar, pero lo entienden. Siento que las nuevas generaciones entienden mucho más que el pasado. Fue mucho más duro para mí”.

Además, sumó detalles sobre qué la enamora de alguien: “Que esa persona me quiera, que sepa que estoy para dar y lo acepte. Creo que lo que siempre hay que buscar en una pareja es que te admire, no que te envidie. Porque me ha pasado, no varias veces, pero en ocasiones, que la envidia también hace que se rompa todo... O la convivencia. Tenés que saber muy bien con quién te vas a encontrar o con quién querés estar realmente. Tiene que tener tus valores o algunos de ellos”.