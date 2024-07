César Bordón: “Cris Miró fue muy atacada”

Ya puede verse completa en Flow, y con episodios estreno cada domingo por TNT, Cris Miró (Ella), protagonizada por Mina Serrano y con una participación clave de César Bordón. Con él hablamos para conocer detalles de la propuesta que se convirtió en una de las series más vistas del universo online a horas de su estreno y de las que más se está hablando.

En 1995, Cris Miró fue elegida como la primera vedette trans de la revista del Teatro Maipo en Buenos Aires. Una sensual y ambiciosa Cris vio la oportunidad de presentarse al mundo como realmente se sentía.

Dejó atrás su vida y un género que no la representaba, y construyó su identidad como Cris Miró: una mujer magnética que logró, al calor de la fama, visibilidad y aceptación en la sociedad argentina.

Sin embargo, un diagnóstico de HIV positivo sacudió sus planes y la llevó a maquillar su agonía para morir tan bella como vivió.

Basada en el libro Hembra. Cris Miró. Vivir y morir en un país de machos, de Carlos Sanzol, con guion de Martín Vatenberg y Lucas Bianchini, y dirigida por Martín Vatenberg en colaboración con Javier Van de Couter, la serie, además de Serrano, está protagonizada por Katja Alemann, Agustín “Soy Rada” Aristarán, Vico D’Alessandro, Marcos Montes, Toto Rovito, Manu Fanego, Martín “Campi” Campilongo, Carolina Kopelioff, Alejandro Tantanian y Adabel Guerrero, entre otros.

—¿Qué recuerdo tenías de Cris Miró? ¿Qué imagen icónica tenías de ella antes de embarcarte en este viaje en la serie?

—Bueno, yo en lo personal la conocí, así que tenía esa imagen imponente que tenía, después de mucha personalidad y de extrema exposición y muy llamativa para ese entonces. Creo que fue muy atacada también, era una figura relevante por donde la vieras y también esta cuestión de al tratarla, lo poco que la traté, de no saber cómo tratarla. Toda esa cosa que fuimos aprendiendo con los años, así que un poco de todo y ese recuerdo de esa persona.

—¿Qué te pasó cuando viste a Mina?

—Lo mismo. Muy fuerte el impacto, es esa misma imagen, es esa misma aura, me resultó muy shockeante. Antes se lo dije a ella y al director que me miraba todo el tiempo como presentándola.

—¿Sentiste algún tipo de presión a la hora de aceptar este desafío de contar esta historia que es tan necesaria?

—No, el actor haciendo una biopic no deja de ser un actor haciendo ficción, si yo hiciera Romeo y Julieta tendría la presión propia del trabajo de tener que representar un personaje, pero no más allá de eso. Acá la presión queda sobre la lupa de la plataforma, del director y de cómo va a contar la historia. Después creo que para el actor es un rol, que lo que sea, hay que componerlo, de ver cómo componer. En mi caso, en nuestro caso, esta familia, qué rol tenés y demás, después la otra responsabilidad, por lo menos a mí, no me ha pesado.

—¿Qué trabajo se hace en este caso puntual?, más allá que estén los guiones, que estaba este contexto familiar y es una ficción, pero, ¿qué trabajo se hace? ¿Cómo se recupera ese momento que ustedes están contando, pero desde la ficción?

—En principio eso, vincularse con lo que la ficción requiere y nosotros nos concentramos en una familia que es contenedora, afectuosa y que está desconcertada por un hecho puntual que lo cambia todo y que es el hecho de que una persona que tiene un género decide vivir y convertirse a otro, en el contexto histórico en el contexto temporal que sucede. No sé cómo sucede hoy, pero seguramente que era más desconcertante en los 90 que hoy. Y después ocupar los roles, la madre tiene un rol muy presente, entonces el padre balancea, por otro lado, el hermano se divide, bueno, tal vez le corresponde a cada uno hablar. Pero era lo interesante, componer por lo menos de nosotros esa familia y lograr esos objetivos que, para mí, desde nuestro punto de vista, lo hemos conseguido y da mucho placer hacerlo.

—De todo lo que vieron de Cris, ¿qué fue lo que más te impactó? Puede ser una entrevista, una imagen, lo que recuerdes…

—Realmente esto de estrella fugaz, muy condensado, cuatro años, muy fugaces y muy determinantes.