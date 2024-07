Joaquín Catarineu: “Las obras de Hugo Midón y Carlos Gianni siempre fueron adelantadas a su época”

Celebrando el 80° aniversario del nacimiento de Hugo Midón, regresa a los escenarios un ícono del teatro musical argentino, Derechos torcidos, una obra para toda la familia. Transmitiendo un mensaje de esperanza y superación, sus canciones se cantan en todas las escuelas del país. Para conocer más del regreso, que tendrá funciones el 6 y 9 de julio a las 16, y en vacaciones de invierno todos los días en el mismo horario en Teatro Picadero (CABA), hablamos con Joaquín Catarineu.

—¿Sentiste presión por el legado, por la historia, también por tu padre, el vínculo con Midón y demás?

—No, presión para nada, para mí la verdad que es un orgullo, lo siento de una manera muy natural porque me produce muchísima felicidad desde siempre y lo veo como quizás un pasaje de posta generacional. Si me toca a mí tomarlo en este momento, la verdad que me da mucho orgullo y mucha satisfacción porque bueno, desde muy chico que fui creciendo con todo este material y ya un poquito más grande, con 25 años, poder estar haciéndolo y poder transmitirle a una nueva generación de chicos todas estas canciones y estos mensajes tan hermosos, la verdad que me produce mucho orgullo.

—¿Por qué creés que 20 años después la obra sigue tan vigente? ¿Viste en su momento alguna puesta?

—Por suerte pude ver la apuesta original en 2005 en el Paseo la Plaza. Yo tendría 6 años y hace muy poquito encontré el programa de mano de esa puesta y encontré el CD en mi casa, de Derechos torcidos, así que imagínate la emoción. Obviamente que no recuerdo tanto, pero sí me acuerdo de haberme maravillado con muchas de las canciones y después yo tuve la suerte de poder esas canciones, estudiarlas en la escuela de Hugo, porque estudié tres años en Río plateado. Estudié cuando tenía 7, 8 y 9 años, y cantaba muchas de esas canciones, hacía muchas de esas escenas de la obra. Y lo que tiene para mí de particular, respondiendo un poco a la pregunta, es que las obras para mí de Hugo y de Carlos Gianni, siempre fueron como adelantadas a su época, por eso creo que siempre son vigentes, porque de alguna manera siempre se adelantaban con algunos mensajes. Hoy por hoy, la verdad que esta obra está más vigente que nunca, por eso me parece que está buenísimo que vuelva y que haya todo una generación de chicos que la puedan ver por primera vez.