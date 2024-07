Enzo Ordeig: “El proyecto siempre fue bien recibido por la familia”

El próximo 6 de julio llega a la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza el esperado espectáculo Yo tengo un amigo, de la banda infantil NiLocos, conformada por Pablo Echani y Enzo Ordeig. Para saber cómo se preparan para el estreno, hablamos con Ordeig.

—¿Cómo estás viviendo la previa al estreno?

—Con mucha ilusión, es un proyecto que nació desde una cosa muy chiquita. Es un proyecto independiente y ya tiene sus años, tiene seis, que no es mucho, pero que hemos hecho muchas cosas. Este es un salto dentro del proyecto, una apuesta diferente. Además porque no es solamente por el hecho de llegar a la sala Picasso, que es una sala preciosa de la Calle Corrientes, sino también porque es una apuesta teatral. Que ahí estamos dándole como una vuelta de tuerca y es un plus que va a tener este nuevo espectáculo y estamos muy contentos.

—Tuviste la oportunidad de participar en otros espectáculos más grandes, también en independientes, y de hacer temporada de vacaciones de invierno, ¿qué se siente poder hacerlo con un proyecto propio?

—Tiene un plus desde ya enorme por el esfuerzo que implicó, y que fue muy de pasito a pasito, para poder llegar hasta acá. No hubiese sido posible llegar hasta acá si no hubiésemos estado todos estos años. La verdad que el proyecto siempre fue como bien recibido por la familia, del minuto uno que empezó, y eso fue una sorpresa para nosotros, en primer lugar. Yo soy actor de formación y este es mi primer proyecto musical. Siempre toque la guitarra, pero, digamos, es un proyecto netamente musical. Y ahora estamos mezclando y pidiéndonos que vayamos a diferentes lugares. Por ahí nos escriben de Chile, de Perú, de México, que nos encantaría llegar. Vamos a estar primero en la Picasso, en el Paseo La plaza, en Buenos Aires, y al otro día ya nos vamos, el 8, en el teatro Broadway, que es un teatro precioso allá en la ciudad de Rosario, y después nos vamos al Espacio Quality de Córdoba el 10 de julio. Así que esperamos tanto los rosarios, como los cordobeses, que se acerquen porque es la primera vez que lleguemos con esta nueva propuesta, que no es solamente la banda, sino que es esta propuesta teatral.