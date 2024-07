Matías Szulanski: “Quería que fuera como una carta de amor hacia mi abuela”

Berta y Pablo, de Matías Szulanski, llega al Cine Arte Cacodelphia (CABA) tras su paso por Bafici. La película cuenta una apasionante búsqueda de una joven para entender una historia de amor epistolar desplegada en una particular colección de libros. Hablamos con Szulanski para saber más detalles de la obra.

—¿Cómo te sentís con que finalmente la película se estrene ­después de haberla presentado en Bafici?

—Muy contento, porque es cuando creo que de verdad empieza a existir, cuando empieza a darse, así que la verdad que es una gratificación muy grande.

—¿Estás trabajando en alguna nueva película? Yo sé que vos sos muy prolífico...

—Sí. Acabo de terminar la mezcla de una que hice en noviembre y el lunes empiezo a filmar otra bastante pequeña. Pero bueno, es una peli en fin, así que sí, trato de estar movimiento y activo.

—¿Cómo fue el origen de Berta y Pablo?

—Mi abuela había fallecido en agosto de 2022 y yo estuve bastante triste. No lo había procesado en general y hacia el verano encontré que estaba en la post de Último recurso, que fue mi película anterior, y que estaba trabajando en la película. Pero a la vez no, y necesitaba como urgente salir a filmar algo para salir de ese estado en el que estaba y de paso también quería hacer algo que me ayudara a procesar el duelo de mi abuela y que fuera como una carta de amor hacia ella. Entonces la escribimos en fe­brero y la filmamos en marzo.

—¿Hay algo real en la película que esté conectado con tu abuela?

—Ella parece es la Berta y Pablo era mi abuelo, pero no son ellos. O sea, aparecen póstumamente como personajes ficticios, no es para nada la historia de ellos, ni nada, solo que aparecen ellos mismos haciendo de Pablo, pero no es la historia de ellos, hacen un personaje y cómo se dice de lo que sí es real es que la casa de la abuela, es la casa de mi abuela y fue la primera vez que fui desde que murió fue para filmar eso.

—¿Cómo se disparó la idea de los libros?

—Es una historia que yo tenía ­desarrollada hace un tiempo y le faltaba unos ingredientes. Tenía como ese concepto escrito y desarrollado de una persona que encuentra una correspondencia entre dos personas y hasta ahí tenía como muy básico. Entonces lo que fui haciendo es meter un quiénes eran esas personas y quién es la persona que lo está encontrando y cómo le va repercutiendo.