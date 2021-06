Damon Albarn anunció su segundo álbum solista

El cantante de Blur y Gorillaz, Damon Albarn, anunció este martes que el próximo 12 de noviembre lanzará su segundo disco como solita llamado "The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows". El trabajo estará disponible en versión digital, física, cassette y en vinilo.

"He estado en mi propio viaje oscuro mientras hacía este disco y me llevó a creer que todavía podría existir una fuente de pureza", dijo Albarn.

Para hacer la experiencia más completa, habrá una versión de lujo del álbum, que tomará la forma de un libro encuadernado, con fotografías adicionales, letras originales escaneadas y obras de arte de Albarn. Además, vendrá con una versión en vinilo transparente del álbum, un archivo digital de alta calidad y un bono de 7'' con una canción exclusiva de las sesiones de grabación.

"En una carrera llena de cambios musicales, el nuevo álbum cuenta con arreglos orquestales expansivos anidados con melodías íntimas y una discordancia que roza la majestuosidad", señaló por su parte el sello discográfico.

Albarn debutó el mes pasado con un conjunto de canciones del álbum, que tendrá 12 en total, en Live At Worthy Farm, que se podrá ver en BBC iPlayer a partir del 24 de junio, antes del documental de la BBC Two "Live At Worthy Farm: Backstage", el domingo 27 de junio.

En tanto, el cantante aún tiene pendiente el lanzamiento de Song Machine, Season Two, la segunda parte del álbum de Gorillaz, derivado del proyecto audiovisual de la banda que lleva el mismo nombre y que se lanzó en octubre con colaboraciones de Elton John, St. Vincent, Robert Smith y Beck.