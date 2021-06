Metallica presenta su nuevo álbum con un homenaje a "The Black Album" y hasta J Balvin formará parte

Este martes, Metallica se convirtió en tendencia mundial al dar a conocer cómo será su nuevo álbum titulado "The Metallica Blacklist", en homenaje a los 30 años del lanzamiento de "The Black Album", uno de sus más reconocidos materiales discográficos a lo largo de su historia.

En él, participarán 53 artistas, entre los que se destacan: J Balvin, Miley Cyrus, Juanes, Jose Madero y Elton John. Cabe destacar que el beneficio de este se destinará a organizaciones benéficas.

Sin embargo, el próximo 10 de septiembre, lanzará la reedición especial de "The Black Album", donde la banda protagonizará todas las canciones del clásico del rock metálico.

Una vez reservado el disco de "The Metallica Blacklist", se recibirá la descarga instantánea de "Nothing Else Matters" de Miley Cyrus (feat. Watt, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Chad Smith) y “Enter Sandman” de Juanes. Al mismo tiempo, con la reserva de “The Black Album” se ofrecerán los archivos digitales de “Enter Sandman (Remasterizado), “Enter Sandman (Live en Tushino Airfield)” y “Enter Sandman (Maqueta 12 de Julio, 1990)”.