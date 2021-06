Matisse: “Reconocernos en la música que hacemos es algo bien bonito que tenemos los tres”

El potente trío mexicano Matisse, conformado por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres, conquista el continente con sus ritmos bien particulares y sus colaboraciones con diversos artistas.

Recientemente lanzaron junto a Mau & Ricky Malo, y esa fue la excusa para que diario Hoy dialogara con ellos.

Con este nuevo track, Matisse da una prueba del sonido que ha trabajado para su ya anunciada cuarta producción. Esto luego de que a finales de 2020 lanzaran Tres, álbum que recientemente fue galardonado con la certificación de Disco de Oro.

Su nueva canción, Malo, nació el mismo día que conocieron a Mau & Ricky, dúo que a partir del jueves en Telefe encabezará el show de canto La voz, junto a Ricardo Montaner, Soledad y Lali. Para ello, el grupo viajó a Miami y se encontró con los artistas venezolanos.

Anteriormente, y debido a la pandemia imperante de Covid-19, el trío, nominado como mejor artista norteamericano en los últimos MTV EMA, realizó colaboraciones con otros artistas, para mantenerse en “ejercicio” hasta que se pudiera volver a los escenarios, y así, lanzaron hace meses De pies a cabeza, una nueva versión de Valeria, junto al equipo de Dvicio, que anteriormente habían editado Eres tú, grabado también en confinamiento, Nada, junto a ChocQuib Town, y Duele amarte así, con Pedro Capó.

La banda surgió de la unión de Pablo y Román, quienes además de cantar juntos y escribiendo temas para grandes artistas, deseaban configurar un trío musical con una voz femenina. Al conocer a Melissa no lo dudaron y se dieron a conocer como Matisse con el tema La misma luna, del álbum Sube.

—Ni siquiera la situación extraordinaria que estamos viviendo pudo evitar que ustedes sigan trabajando juntos y lanzando canciones de gran impacto que tienen una respuesta y acompañamiento inmediato de sus fans. Dentro de este panorama, ¿cómo surgió Malo, su nuevo sencillo y colaboración con los talentosos Mau & Ricky?

—Pablo Preciado: Estamos muy contentos de presentar Malo junto a ellos, está recién salida del horno y se dio todo de manera muy natural. Nos escribimos por WhatsApp, y fue como: “Ey, ¿cuándo nos juntamos a escribir?”. Ya nos había­mos conocido en México haciendo un tour. Nos pusimos de acuerdo, fuimos a Miami, grabamos en su estudio, escribimos la canción, luego hicimos el video. Fue todo muy rápido, por la buena onda, son tipos super talentosos, tipos superlindos, son muy buena onda, y esa vibra creo que se nota en la canción, y es una canción que nos está abriendo muchas puertas.

—La canción ya salió y la repercusión e impacto son inmensos. Me gustaría preguntarles, tomando este dato, ¿cómo viven el hecho de que la industria musical está siempre mirándolos, siguiendo sus pasos y ustedes no paran de responder con lo mejor que tienen?

—Melissa Robles: Creo que ha sido, últimamente, incluso toda la situación de pandemia, nos ayudó a trabajar de una manera más inteligente, creo que estamos más conectados entre nosotros, con semanas de trabajo muy intensivas, que tras ocho años de trabajar juntos, ya sabemos qué cosas trae a la mesa cada quien.

Tratamos mucho, y no sé si se nos complica a nosotros nada más o a otros, de no querer mirar tanto hacia afuera, esa expectativa sobre los views, las reproducciones, que todo eso, quieras o no, te quita energía creativa, te quita el foco de la música que quieres hacer, es un ejercicio y deseamos mucho el éxito, pero no enfocarnos tanto en el exterior, siendo honestos con hacer música de calidad, música que nos gustaría escuchar, y estamos muy orgullosos con la música que estamos haciendo.

—Llevan alrededor de ocho años juntos, y ustedes ,Pablo y Román, ya venían de un tiempo antes colaborando, pero ¿es difícil después de tantos años seguir apostando a crear y trabajar juntos?

—Román Torres: Creo que al tener claro el objetivo de a dónde queremos llegar todo se vuelve más fácil, venimos de núcleos familiares muy similares y nos volvimos familia, y disfrutamos mucho el poder hacer música juntos, creo que es muy importante el respeto, que nos admiramos, que confiamos mucho en el talento de cada uno y nos ha pasado, cuando se podía tocar en vivo, de sorprendernos con el otro en el escenario, nos encontrábamos volteándonos mirando al otro diciéndole: “Órale, qué bien que lo estás haciendo”. Es muy fácil disfrutar hacer música entre los tres y es lo que más nos motiva.

—¿Les pasa muy seguido en el escenario o en el estudio de escuchar al otro, sorprenderse y eso de redescubrir al compañero?

—MR: La verdad que sí.

—PP: Sí, nos pasa mucho.

—MR: Es algo constante, hace poco grabamos unas sesiones acústicas y sí pasa eso, ese shock, de decir “guau, cómo cantan”, y esa capacidad de no perder el asombro nos ha traído hasta acá, nos admiramos mucho, reconocernos en la música que hacemos es algo bien bonito que tenemos los tres.

—Si bien es una época en la cual no podemos planificar nada, ¿cómo sigue el año de trabajo?

—Vamos poco a poco, poco a poquito ya abriéndose los mapas. Vamos a sacar en el 2021 mucha música, se viene ya nuestro disco, aún sin fecha exacta, hasta que se vea más claro el panorama, pero viene mucha música, el disco está terminado, con muchas colaboraciones, realizaremos shows en México, Estados Unidos y Perú, y queremos ir a Argentina, cuando podamos, hacer un concierto, queremos conocer a nuestro público argentino y ojalá hacia fin de año podamos estar allá y también recorrer América.