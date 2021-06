Liniker: “Vivimos un momento de gran retroceso en Brasil y de un no gobierno”

Mañanas de septiembre (Manhãs de Setembro), protagonizada por Liniker y dirigida por Luis Pinheiro, es la nueva apuesta brasileña de Amazon Prime Video. Con cinco episodios de 30 minutos cada uno, cuenta el viaje de Cassandra (Liniker) desde que abandonó su ciudad natal para convertirse en quien siempre quiso ser: una mujer transgénero. Después de años de sufrir en silencio, un día Leide (Karine Telles), su ex, le presenta al hijo que tuvieron como fruto de su antigua relación. Diario Hoy dialogó en exclusiva para la Argentina con Liniker, para conocer más de este apasionante proyecto.

—La serie es un producto muy valiente y que estés vos al frente es increíble, en un momento político tan particular como el que vive Brasil y en medio de la pandemia. ¿Cómo te sentís con el lanzamiento?



—En primer lugar, hacer la serie es como un respiro pensando en todo lo que hemos pasado en Brasil especialmente. Grabar esta serie en un momento de pandemia, con seguridad, con protocolos, es realmente un regalo. Políticamente vivimos por un momento de gran retroceso en Brasil y de un no gobierno. Entonces, poder hablar, en una serie, de un personaje real, un personaje que está intentando vivir, sobrevivir, retratado de una forma humana, y no sólo como nos vemos todos los días, con base en el sesgo de la violencia, eso significa mucho, el de hacer un personaje en un contexto en Brasil donde las personas Lgtbqia y los negros son tan abusados, hay mucha violencia contra ellos, entonces para mí es importante como artista y como humana también poder ser parte de estos movimientos y hacer que mi trabajo sea como una hormiguita que da pasitos dentro de este camino, tratando de mejorar como sociedad y dándole posibilidad a otras personas.

—Es un paso gigante el que diste…



—Muchísimas gracias.

—Te cambio el eje de las preguntas y quiero saber: ¿qué tanto tiene Cassandra de vos y que tanto de Cassandra quedó en vos después de rodar la serie?



—Cassandra y yo no nos damos por vencidas, seguimos nuestros sueños, buscamos alcanzar lo que queremos y tratamos también no que el mundo nos entienda, sino ser parte del mundo. Eso es lo que intentamos, ser parte del mundo, y Cassandra me trae una valentía diferente, porque ella no teme arriesgarse, ser dura cuando lo tiene que ser, no teme luchar por sus ideales, seguir e ir más allá, y yo creo que eso me inspiró mucho como persona y como artista.

—Cassandra no está sola, está acompañada por su musa Vanusa y los fantasmas que la acompañan. ¿Cuáles son tus musas que te inspiran y cómo conectaste con ese aspecto del personaje?



—Vanusa es muy especial para Cassandra, está muy presente en su vida, y no solo como artista, sino como ídola, es una voz, un movimiento, una intuición en Cassandra, es casi como una persona de la familia, es algo muy bonito la relación que ella crea, dentro de la tristeza, de un día a día muy difícil y logra agarrarse a pequeñas cosas para tener esperanza, es inspiración, pero está la música, ese espacio en donde canta para existir, de ocio. La música para Cassandra es su hobby, no es su principal trabajo, pero es muy importante también cómo eso dignifica al personaje desde el punto de vista que no está sólo intentando sobrevivir , demostrando que tiene otros deseos y otro tipo de necesidades. Conectarme con el trabajo de Vanusa fue muy importante, es algo que me miró una nueva mirada sobre su obra, que era una obra que conocía poco y pude investigar más y entender a esa mujer y qué representa para la música popular brasileña, y me inspira como otras cantantes y artistas brasileñas que con la música van delimitando como un espacio de existir, Alcione, por ejemplo, o hablando de contemporáneas mías como Linn da Quebrada, que también está en la serie, como las mujeres de mi familia que nunca se dieron por vencidas, y siempre lucharon y me inspiraron, y otras mujeres también, que son artistas en Brasil y nunca se dan por vencidas, y que están conquistando cada vez más espacios para vivir y estar presentes.

—La serie trabaja sobre la amistad, sobre la pasión para conquistar sueños y objetivos, sobre la maternidad, ¿con qué te gustaría que la gente se conecte del programa?



—Me gustaría que la gente pueda mirarnos de una manera humana, me gustaría que nos puedan mirar de una forma más real y que respetaran quiénes somos y en lo que creemos y lo que nos gustaría tener en el mundo.

Mañanas de septiembre, un oasis en la era Bolsonaro

A punto de concretar uno de sus sueños más preciados, el de conseguir finalmente el techo propio, Cassandra (Liniker), divide sus horas entre el reparto en moto para una aplicación, como cientos de brasileños que encontraron allí una fuente laboral, y su pasión por la música, en un espacio lúgubre pero que con brillo se enciende.



Con Vanusa como musa inspiradora, Mañanas de septiembre, clásico de la canción brasilera, impulsa sus sueños, y también a no bajar los brazos. De pareja con Ivaldo (Thomas Aquino), un mozo de un bar que además de su amor le brinda el alimento para seguir adelante, Cassandra un día recibe la inesperada noticia: es madre. Leide (Karine Teles) aparece con un niño llamado Gershino (Gustavo Coelho), quien supuestamente es el resultado de una relación que mantuvieron hace 10 años.



A partir de allí, la serie transitará un lugar recorrido por varias producciones en las que el encuentro, y choque de dos mundos, posibilitan la transformación de el/la protagonista. Todo esto se da en un contexto adverso para la comunidad Lgbtqia, ya que, además, son objeto de violencia. La producción permite construir una fábula sobre personajes vívidos, que intentan superarse día a día con esfuerzo y pasión.