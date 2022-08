Dan Trachtenberg y Jhane Myers cuentan todo sobre Depredador: la presa

Depredador: la presa es el nuevo thriller de acción de 20th Century Studios dirigido por Dan Trachtenberg y producido por Jhane Myers, que llega este viernes a Star+. Ambientada hace 300 años en la nación comanche, recupera la acción de la saga mezclándola con culturas originarias. Para saber más detalles del intenso thriller hablamos en exclusiva con Trachtenberg y Myers.

La película sigue la historia de Naru, una joven guerrera, feroz y altamente hábil, que se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras. Cuando el peligro amenaza su campamento, se dispone a proteger a su gente. La presa a la que acecha y, en última instancia, se enfrenta, resulta ser un depredador alienígena evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado, lo que deriva en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios.

El equipo de producción se comprometió a crear una película que ofreciera una representación precisa de la tribu comanche y que brindara un nivel de autenticidad que resultara fiel a los pueblos indígenas. Myers, una aclamada productora, miembro de Sundance Fellow y de la Nación Comanche, es conocida por su atenta dedicación a las películas que rodean a las Naciones Comanche y Pies Negros, y la pasión por honrar los legados de las comunidades nativas. Como resultado, la película cuenta con un elenco compuesto en gran medida por talentos nativos y de las Primeras Naciones, incluidos Amber Midthunder (The ice road, Roswell, New Mexico), la debutante Dakota Beavers, Stormee Kipp (Sooyii), Michelle Zorzal (The journey home) y Julian Black Antelope (Tribal). La película también está protagonizada por Dane DiLiegro (American horror stories) como el Depredador.

—¿Cuándo supieron que se querían dedicar al mundo del entretenimiento?

—Dan Trachtenberg: Desde mis tres años que apuntaba con mi vieja cámara de VHS a mis muñecos de Star Wars en la cocina; recuerdo que miraba por el visor, filmaba todo y después me decepcionaba mucho porque no lucía como la película. Y desde ese momento me obsesioné en tratar de que aquello que me imaginaba luzca tal como lo soñé y creía que se iba a ver al filmar.

—Jhane Myers: Yo buscaba crear un impacto en la industria. Alrededor de 2006, que estaba trabajando en la publicidad de la película Apocalypto, me sentí, como lo había hecho durante to­da mi vida, que no era representada en la industria; sí tal vez frente a la cámara, pero no detrás y esto se tradu­cía en la falta de autenticidad en la re­presentación. Entonces me enfoqué en lograr un mayor impacto y aquí estoy.

—Y en esto tenemos esta propuesta que mezcla la ciencia ficción de la saga y la representación de comunidades originarias, ¿cómo lograron este punto?

—DT: Creo que eso es lo emocionante, porque es algo que no vimos antes: es una película histórica de ciencia ficción, algo con lo que estuve durante mucho tiempo obsesionado. Amé las reglas de las películas de Depredador y poder lograr ahora algo temático, hacer algo de acción con corazón y alma, donde la historia tenga relevancia, es algo que no vimos antes en la saga; tiene una violencia “bella”, tratando de ver quién lidera el relato, con trazos de cultura popular mezclada con la cultura originaria, para mí es una experiencia que atraviesa todos estos aspectos.

—Y además de todo lo que hablamos, es una propuesta que pone a la mujer en el centro…

–DT: No es solo que la película pone a la mujer en el centro, sino que es alguien con quien conectas rápidamente, más que con Arnold. Porque por ejemplo, para mí la mujer más fuerte en mi casa es mi esposa, y con el protagónico quisimos homenajear a muchas musas, aun sabiendo que no era fácil para ella.

—¿Qué cosas sabían que sí o sí tenían que estar de la saga original?

—DT: El lodo, la visión calórica, el “shh”, cómo atraviesan el pecho de algunos y otras cosas más pequeñas.

—¿Cómo se sienten con el lanzamiento mundial de la película?

—JM: Para mí es excitante porque en las plataformas podés elegir escucharla en comanche; es una lengua extinta, que no se utiliza, pero que se la pueda escuchar en la película y conocer más de la cultura comanche en muy excitante.

—DT: Estoy feliz de que se vea en todo el mundo. Creo que es la ­película más universal de Depredador, con una llegada inédita a ­espacios inimaginados, así que es muy bueno.