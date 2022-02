Daniel Grinbank: “Durante la pandemia entendí que se venían nuevos tiempos”

Imagine Van Gogh es la exposición inmersiva original de Vincent Van Gogh, creada por Annabelle Mauger y Julien Baron, que presenta más de 200 obras del celebrado pintor en Imagen Total. Esta es una avanzada tecnología creada en 1977 por el fotógrafo y cineasta francés Albert Plécy, y desarrollada por Annabelle Mauger. El empresario Daniel Grinbank es el encargado de traerla a la Argentina, en donde el público podrá admirar La noche estrellada, Los girasoles, Los lirios, o dejarse llevar por la intimidad de su Dormitorio en Arlés. Diario Hoy dialogó en exclusiva con él para saber más detalles de la muestra, cuyas entradas pueden adquirirse en www.laruralticket.com.ar/ e www.imagine-vangogh.com.

—¿Cómo es pasar de traer a los número 1 de la música a ahora alcanzarnos esta muestra del genio de la pintura?

—Durante la pandemia entendí que se venían nuevos tiempos y era momento para mi empresa de abordar nuevos espacios. Incursionamos en el área de audiovisuales, donde haremos algunas producciones, y en estas muestras inmersivas, que es de lo primero que volvio en el área de entretenimiento en el mundo. Van Gogh, dentro de este tipo de muestras, es la más atrayente, y buscamos la de última generación, que coincidió con la posibilidad de hacerla en La Rural. Haber apostado a algo y que se haga bien, concretar esas ilusiones, es muy satisfactorio.

—Ahora que la pudiste ver, ¿es como la habías imaginado?

—Sí, quedó muy bien, y creo que aquellos que vieron otras muestras inmersivas en Nueva York o Miami van a ver que estamos ante una muestra superior en cuanto a lo tecnológico. La puesta es extraordinaria y estoy muy gratamente sorprendido de la venta previa, que superó nuestras expectativas, que nos obliga a agregar funciones. Vamos a ir los viernes y sábados con funciones a la noche, vamos a ir hasta fin de abril, cuando estábamos programados hasta Semana Santa. También tenemos una avalancha de pedidos de colegios de abrir a la mañana, y lo vamos a hacer para que puedan venir. Todo esto habla de que había un espacio, una demanda, y que, aparte de lo de Van Gogh, se suma que es la primera muestra inmersiva que se presenta en el país, es un plus muy importante, no va a ser la última, sin lugar a dudas, pero a mí como productor, reinventarme en otras cuestiones, es siempre un desafío, porque me dedico a dos actividades que exigen una dinámica de cambio. Los medios y el entretenimiento están en constante cambio, y haber podido trasladar y presentar esto al público argentino me pone orgulloso.

—Antes hablabas de tu ingreso al audiovisual, ¿podés adelantar algo de los proyectos?

—Tenemos un par de ficciones que estamos avanzando y preparando para el año que viene. Seguiremos trabajando con las muestras avanzando por Latinoamerica, entendemos que acá seguiremos hasta fin de año con alguna otra muestra. Hoy para mí es un día muy especial, porque la verdad es que uno tiene la expectativa, pero después hay que ver qué pasa con la gente. Las devoluciones que estoy recibiendo son positivas; salen satisfechos y felices, les gusta, se sorprenden, y es fantástico que suceda

eso.