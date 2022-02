Susana Giménez despidió a su amigo Pet Figueroa en las redes

Hace unos días, Susana Giménez se encontraba en Colombia, festejando su cumpleaños rodeada del amor y cariño de sus seres queridos. Pero una triste noticia la hizo regresar a la Argentina de forma inesperada: uno de sus mejores amigos se encontraba internado en la clínica Cemic en muy mal estado.

La diva decidió tomarse un avión de urgencia y venir a acompañar a su amigo Pet Figueroa, antes de regresar a Uruguay donde actualmente se encuentra radicada.

Finalmente, en las últimas horas del domingo, Jorge Pet Figueroa falleció en la clínica porteña, según informó la propia conductora por medio de sus redes sociales.

A través del sentido mensaje compartido en las redes, la diva se despidió de su amigo con palabras conmovedoras:

"Hoy despido a mi adorado amigo del alma y hermano de la vida Pet Figueroa. No tenés idea de cómo te voy a extrañar. Eras una parte muy importante de mi vida, de mi felicidad. Siempre atento a contestar todas mis dudas con ese humor tan particular tuyo... Jamás te voy a olvidar", escribió al pie de la publicación de Instagram que consiguió miles de me gusta y mensajes de apoyo.

Patricio Giménez aprovechó la oportunidad para despedirlo y para apoyar a su hermana en este momento tan complicado. "Mi amada: yo sé lo importante que era Pet en tu corazón. Te acompaño en este momento", indicó.