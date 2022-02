Linda Evangelista reapareció y habló sobre su vida actual: “Temo cruzarme con alguien conocido”

Protagonista de las campañas de las grandes casas de lujo y alta costura, niña mimada de la influyente revista Vogue, Linda Evangelista fue una de las modelos que marcó una época. Pero todo se le vino abajo a partir de las consecuencias de un procedimiento estético mal hecho, por las que se mantuvo recluida por más de cinco años.

Entre agosto de 2015 y febrero de 2016, Evangelista se sometió a un proceso llamado criolipólisis, que consiste en enfriar la grasa para luego eliminarla. Pero los profesionales que realizaron el trabajo no le advirtieron que los efectos secundarios consistían en lo contrario: multiplicación y endurecimiento del tejido.

Lo cierto es que al finalizar el tratamiento, la mujer comenzó a padecer una enfermedad llamada hiperplasia adiposa paradójica (PAH). Evangelista afirmó que por estas secuelas quedó “permanentemente deformada” y “brutalmente desfigurada”. En consecuencia, abandonó su carrera brillante para pasar al ostracismo.

El año pasado, paparazzis la captaron en la vía pública y su foto se viralizó, por lo que su realidad salió en parte a la luz. Recientemente la misma Evangelista decidió hablar públicamente sobre cómo intenta contrarrestar los daños y concedió una charla exclusiva a la revista People.

“Yo antes amaba subirme a las pasarelas. Hoy temo cruzarme con alguien conocido. No puedo vivir más así, escondida y avergonzada, no puedo vivir con este sufrimiento mucho tiempo más”, comenzó. Y contó que luego de ver su cuerpo totalmente cambiado comenzó una dieta estricta e incrementó su ejercicio físico. “No comía nada, pensé que iba a perder la cabeza”, dijo.

En la entrevista, que fue nota de tapa y cuyo título fue “Mi procedimiento estético de pesadilla”, Evangelista relató que, luego de bordear la anorexia, su médico le dijo que ninguna dieta ni ejercicio arreglaría jamás la hiperplasia que padecía. Para recuperar su figura, entonces, se sometió a dos liposucciones. Pero, al poco tiempo, la enfermedad volvió a aparecer.

“¿Por qué sentimos la necesidad de hacer estas cosas?”, se preguntó la modelo. “Siempre supe que envejecería. Y sé que hay cosas por las que el cuerpo pasa. Pero no pensé que me vería así”, expresó. “Espero poder deshacerme de algo de mi vergüenza y ayudar a otras personas que están en la misma situación que yo. Ese es mi objetivo”, agregó. Y sentenció: “No me voy a esconder más”.

El apoyo de sus colegas y amigas

“No me miro al espejo, no soy yo”, lamentó Linda Evangelista ante la revista People. Pero sus amigas de las pasarelas y profesionales de la moda que han trabajado con ella le recordaron lo valiente que es al realizar estas confesiones.

“¡¡Te quiero Elos!! Hace falta valor para esto. Es el primer paso para reclamar tu vida”, fue el mensaje que dejó la top-model Naomi Campbell en la cuenta oficial de Evangelista, en la que subió la portada de la revista.

Cindy Crawford, por su parte, le escribió: “Estoy tan orgullosa de vos”.

“Muy poderoso y considerado de tu parte compartir esta historia y, con ello, advertir a muchos otros acerca de la pesadilla que has vivido”, comentó la modelo Helena Christensen.

El fotógrafo Trey Laird escribió: “¡Valiente! Una jugada maestra. Como siempre, inspirado por ti. Besos”.

El diseñador John Galliano añadió: “Por siempre y para siempre inspiradora”.

Marc Jacobs destacó: “Estamos enfermos cuando tenemos secretos. Sigue contando tu historia, Linda ¡No te avergüences! Te quiero”.