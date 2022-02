Ada Frontini presenta su última película

La realizadora Ada Frontini estrenó En compañía, una hermosa película que profundiza en el particular vínculo entre los seres humanos y sus mascotas caninas. Diario Hoy dialogó con Frontini en exclusiva para saber más detalles de la propuesta.

—¿Cómo surge la idea de En compañía?

—Creo que este proyecto empezó a existir, inconscientemente, desde el momento que adopté a Carli, mi perra, una mestiza. Ahí empecé a leer y buscar información sobre los perros, gustos, costumbres, necesidades. y también sobre la evolución del vínculo con los seres humanos. Después, a través de ella conocí mucha gente y muchos perros. Y me interesó la particularidad de sus relaciones, tan parecidas y diferentes a la vez.

—¿Cuál es tu relación con los perros?

—A los cinco años tuve mi primer perro, y aunque me duró un día, nunca me olvidé de él. Insistí, insistí hasta que tuve mi perro. Mi niñez y adolescencia las compartí con dos perros. Después vino la universidad, mudanzas, viajes… Pasé más de 20 años sin perro. Hasta que, hace casi doce años, me fuí a vivir a una casa con patio, e inmediatamente adopté a Carli.

—¿Cómo seleccionaste a aquellos que son parte del relato?

—Quise mostrar un pequeño abanico de vínculos posibles, con personas de diferentes edades, lugares, condiciones socioeconómicas, y situaciones sentimentales personales. A algunos ya los conocía de hacía tiempo y a otros los fui buscando y conociendo a través de las visitas que les hacía y los registros.

—¿Cómo fue el trabajo con Susana Pampín y Liliana Paolinelli en el proceso del filme?

—Las dos son personas muy cercanas a mí, y saben escribir (cosa que yo no). En el proceso de armar carpetas y guiones, es a ellas a quienes consulto. También en la etapa de montaje. Sobre todo, me ayudan a pensar.

—La película pasó por varios festivales antes del estreno local en Córdoba y ahora llega al Gaumont. ¿Cuáles son tus expectativas con el lanzamiento en Buenos Aires?

—Mi expectativa siempre es que la vea la mayor cantidad de gente posible, pero lo más importante es que la película conmueva al que la ve y después adopte un perro, ese es mi mayor deseo con respecto a la película.