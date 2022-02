Carla Quevedo: “Trabajo de actriz pero cuando me encuentro conmigo escribo”

Tras Ecos de un crimen, está la precisa y detallista mirada del director Christian Bernard, quien se puso a las órdenes de un oscuro guion y se apoyó en el talento de los protagonistas, Diego Peretti, Julieta Cardinali y Diego Cremonesi para narrar la historia. En ella, Carla Quevedo compone un siniestro personaje, que desestabiliza al personaje principal. La película, que ya se ve en los cines, y es la propuesta nacional más taquillera del año, en breve llegará a HBO Max. Para conocer más detalles del thriller y del reciente lanzamiento de Cómo me enamoré de Nicolas Cage, editado por Penguin Random House, hablamos con Quevedo, que además está rodando Robo mundial, nueva serie de STAR+ con Joaquín Furriel y Benjamín Amadeo.

—¿En qué momento te encuentra Ecos de un crimen?

—Me mandan en enero de 2021, estaba en Uruguay, retomando el trabajo, estaba terminando de filmar Iosi, el espía arrepentido, y me llega este guion. Lo leo, en el contexto de recién volviendo a trabajar, y una de las primeras cosas que pensé es, en esta película llueve todo el tiempo, de noche, no sabía cómo se podía sostener eso. Lo pensé, creí que era muy difícil poder hacerla y sostener las medidas de prevención, algo que antes ni pasaba por la cabeza, pero en este contexto sí.

—¿Te gusta este género?

—Es la primera vez que me toca encarnar un rol tan de género, porque si bien estuve en algunos similares, siempre la construcción del personaje fue realista, muy naturalista, y fue un desafío enorme y mi primera reacción, al hablar con mi representante, era no hacerlo, sentía que no me iba a salir. Me daba miedo quedar expuesta, por no haberlo hecho nunca antes.

—Pero porque esto tiene que ver con que no se produce mucho cine de género, no porque no te gustara…

—En la Argentina no se produce mucho cine de género, no he visto, para serte sincera, tanto cine de género, y me daba miedo hacerlo, porque el guion estaba buenísimo pero después había que llevarlo a la pantalla, pero estando Christian me daba seguridad.

—¿Cómo fue el trabajo con los compañeros?

—Fue difícil, porque en el primer ensayo no nos veíamos las caras, era muy difícil, pero eso genera un clima de mucha comprensión, y estábamos muy felices de volver a filmar, de hecho creo que fue una de las primeras películas que se rodó en pandemia acá. El miedo siempre es lo desconocido, y cuando empezamos a filmar, fue increíble, todo, el mecanismo que utilizaron para hacer llover, fuimos muy cuidados y no terminó siendo difícil como pensábamos.

—¿Te viste? ¿Te gustó la película?

—Sí, tiene una potencia increíble, y me olvidé por completo, viéndola, que se filmó de día, es increíble como se ve y me sorprendió mucho la banda de sonido. Hace mucho que no iba al cine así que también fue hermoso encontrarnos con la experiencia del cine.

—Porque nos están sembrando la idea de que verla en casa en plataformas es lo mismo…

—Son dos experiencias distintas, a mí me gusta escuchar música en vinilos, pero agradezco que haya plataformas en donde pueda escuchar lo que quiero. Creo que con el cine pasa lo mismo, plataformas de streaming la van a mostrar en todo el mundo, y permite que tengan acceso aquellos que no tienen cerca una sala de cine.

—Además de la película, estás presentando nuevo libro…

—Sí, es mi primera novela, que se llama Cómo me enamoré de Nicolas Cage.

—¿Fue complicado pasar de la poesía a la novela?

—No, porque la vengo trabajando desde antes de mi libro de poesía, son dos medios distintos, y acá tenía ganas de contar una historia y el formato novela era el mejor que tenía para hacerlo. Yo digo que trabajo de actriz, pero cuando me encuentro conmigo, escribo. Ahí tengo una voz propia, porque siendo actriz represento otras voces, que al escribir me permite mostrar quién soy yo.

—¿Cómo te organizás para escribir? Porque además estás con un emprendimiento gastronómico, sos como un polirrubro…

—El polirrubro Quevedo, que es lo que me criticaban mis padres de chica, “esta chica que quiere hacer todo, pintura, patín”... “Mirá mami, hago todo”. Me pasa que cuando no filmo puedo dedicar más tiempo a la escritura. De hecho, al terminar Ecos de un ­crimen, me fui un mes a un lugar a terminar la novela, debiendo rechazar trabajos. Todo el tiempo estoy escribiendo, me mando notas de voz, que después tengo que ordenar. Soy muy estructurada, trabajaba ocho horas por día, filmando en Uruguay traduje la novela, porque la escribí en inglés, e hice una ­reescritura en ese tiempo allá mientras no rodaba.

—-¿Por qué Nicolas Cage y con qué vamos a encontrarnos?

—Nicolas Cage es el nombre del protagonista de esta novela, pero no es él, “Marta es una actriz argentina que vive en Nueva York, es joven, linda y perturbada… Una noche conoce a un músico muy famoso y se enamora de él, pero lo que podía ser el inicio de una historia de amor es en cambio el inicio de una historia fracturada minada de desencuentros”.

—En la película sí estás perturbada.Y ojalá se haga más cine así acá…

—Ojalá, porque es un desafío, en el género, trabajando en set el desafío era no adelantarnos, y es algo interesante, porque te corre del registro hiperrealista, imaginando cómo una persona transitaría eso, y Christian me dejó jugar, jugué a ser muchos personajes dentro de uno, y también transformarla en personas, porque leyendo el guion el personaje es una cosa, pero en la pantalla es otra, y eso lo trabajamos con Diego Cremonesi y Christian.