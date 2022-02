A solas con los protagonistas de The girl before

Una casa, dos mujeres, un hombre controlador. Pasado y presente se unen en un intenso thriller donde nadie podrá tener el control de sus propios pasos. Así ocurre en The girl before, de J.P. Delaney, protagonizada por Gugu Mbatha-Raw,

Jessica Plummer, Ben Hardy y David Oyelowo. El programa puede verse en HBO MAX. Es una miniserie de cuatro episodios, en donde, además de los cuatro personajes protagónicos, un departamento “inteligente” también es clave en el relato.

Para saber más detalles, diario Hoy dialogó, en exclusiva, con el cuarteto protagónico de este relato en dos tiempos en el que nada es lo que parece.

—La casa es un protagonista más de la serie y tiene mucha tecnología. En esta línea, ¿creen que la tecnología es una maldición o una bendición?

—Ben Hardy: Las dos, creo que las dos. Puedo estar en contacto con familia y amigos de todo el mundo, ese es un lado lindo. Pero tiene otro costado oscuro, depende de cómo la uses. En mi teléfono disfruto de películas, de shows, no de muchas aplicaciones.

—Jessica Plummer: Siento que, tras estar desconectada mucho tiempo, en pandemia pude conectarme con familiares. Y sí, miro mucho las redes sociales, horas y horas, temas de perros, y creo que me dormiría antes si no fuera por esto.

—¿Vivirían en una casa como la de la serie?

—Gugu Mbatha-Raw: No, no podría. Con esas reglas, no. Soy un desastre, pero necesito cosas, libros. No podría.

—David Oyelowo: Tal vez cuando era soltero, pero hoy que soy padre, con animales, esta casa es “tonta”. Para alguien con este tipo de vida, sería excitante estar en ella por un par de días, un fin de semana. Pero no, sería imposible.

—¿Qué hacían, al terminar de rodar sus escenas, para sacarse de encima la intensidad del personaje y lo que filmaron?

—BH: Me gusta meditar al finalizar el día. Mi personaje es alguien que perdió a alguien querido, entonces meditaba para escaparme de eso y resetearme. También hago ejercicio o voy al parque.

—JP: Fue fácil rodar por el amor que había en el set. Porque afianzamos la amistad fuera del rodaje, y eso hizo mucho más fácil todo el proceso, más cuando uno interpreta cosas tan traumáticas como las que vive mi personaje. Viví tres meses soñados, en el trabajo de mis sueños, así que intentaba pasar buenos momentos con ellos.

—DO: Creo que como un actor es clave, cuando encarnas roles intensos, y me ha tocado varias veces esto. Pero este personaje, en esta posición, es alguien controlador, creo que todos lo somos. Es como cuando sos niño, que tus parámetros son otros, y las posibilidades son infinitas. Y, en tanto personaje, siento por qué él hace las cosas que hace, tiene las relaciones que tiene. No digo que yo soy como él, pero sí que a veces uno puede acercarse a él en cuanto al control. Mis hijos me ayudan a que al entrar a mi casa deje afuera todo.

—¿Alguna vez se pusieron a pensar en aquellos que estuvieron en sus departamentos/casas antes?

—JP: Sí, me pasó en una casa en la que viví (cronológicamente) tres casas antes de la de ahora. Sentía cosas, pensaba que había una presencia. Y, al irme de esa casa, me contaron que un hombre había muerto ahí. Les agradecí a los vecinos que no me lo habían contado, pero, por supuesto, para mí cuando me dijeron eso todo tuvo sentido. De hecho, en la serie se habla de algo similar.

—BH: Cuando me mudo, pienso en eso. Pero trato de, por ejemplo, sacar cualquier rastro de quienes estuvieron antes, las alfombras, pinto, saco todo.

—Si tuvieran que ir a vivir al departamento, ¿qué cosas son las únicas que llevarían?

—DO: Oh, Dios, para mí, personas que no funcionarían para la casa, como mi mujer, mis hijos, que romperían todo; mis perros, que harían popó por todos lados. Creo que llevaría todo lo que mi personaje no cree que hay que llevar.

—GM: Para mí lo mismo, porque no podría vivir en un lugar como ese, sin alma. Debe tener personalidad y carácter, aunque claro que esa casa tenía carácter. Plantas, llevaría plantas. En pandemia me di cuenta de que son necesarias para mí. Creo que llevaría mucha gente, la que me siento cercana; es decir que rompería con las reglas, porque haría una fiesta.

—DO: La razón por la que los protagonistas rodean esta casa es por los traumas que tienen; En un ambiente controlado como el del departamento de la serie, se sienten seguros. Mi personaje busca mujeres con determinadas características.