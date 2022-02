Guerra de veteranos: Jorge Rial cruzó a Mario Pergolini

La semana pasada Mario Pergolini estuvo de invitado en el programa radial de su amigo Andy Kusnetzoff y tiró algunas definiciones polémicas. Entre ellas, el histórico conductor sentenció la muerte de la radio como medio de comunicación, una afirmación que viene repitiendo hace tiempo.

“El público de 25 años ya no está más, la radio que hice y en dónde me gustaba moverme, eso no está más, no está en ninguna parte. No pienso en radio cuando estamos acá hoy, vos me decís extrañas la radio, no, eso falleció”, declaró Pergolini.

Ante estas aseveraciones contundentes, su colega Jorge Rial salió a responderle:

“La radio no se murió, Pergolini es el filósofo que vaticina la muerte de los medios en donde no está él”.

“Que la AM haya tenido este resurgimiento a mí me alegra, antes perdía con la FM porque la gente se había vuelto más laxa, ahora quiere a la AM porque le cree a la radio. Y la tele tampoco se va a morir, lo que pasa es que la están tratando desde adentro como la única y hay que empezarla a tratar como una alternativa”, finalizó el polémico ex conductor de Intrusos.

¿Pergolini le contestará al ex intrusos?