Daniel Pacheco Bautista, un actor todoterreno

Ciudadano del mundo, Daniel Pacheco Bautista, saltó a la fama local tras su participación en la premiada serie El Marginal. Con un reciente streaming junto a Flor Torrente, aguarda la reanudación de la actividad para seguir desarrollando su oficio. En diálogo con este diario, reveló detalles de su carrera.

—¿Cómo estás viviendo esta situación extraordinaria?

—En el comienzo fue difícil. Venía de viaje para dos trabajos, me encontré con esto, con la cancelación de los proyectos. Ahora surgió lo del streaming y me hizo todo más dinámico, con los ensayos, algunos compañeros en Nueva York, Florencia con el Cantando.

—Los proyectos eran El marginal y ¿qué más?

—Una película que se postergó por este año. El marginal se postergó varias veces y ahora directamente se hará el año que viene. Requiere mucha producción, contacto, estaban construyendo la nueva cárcel, y aún no se pudo retomar la obra. Es una cárcel cerrada, entonces es obvio el contacto, así que hasta que no esté la vacuna no se podrá avanzar.

—¿De dónde surgió la idea del streaming?

—Estaba en Nueva York, coincidí con Florencia, fuimos a ver una obra de un amigo, Nico Piccardo, ellos hicieron en la pandemia una obra y ahora surgió esto para hacer los tres. Es una tendencia que llegó para quedarse, no es teatro, es algo diferente y creo que todos estamos adaptándonos.