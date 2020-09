Javier Daulte: “El streaming es muy raro”

El frente del reconocido Espacio Callejón, Javier Daulte propone, en medio de la pandemia, acompañar al público con la propuesta online “El Calle virtual”, que durante este mes pondrá obras consagradas de María Marull,

Germán Montenegro, Héctor Díaz y él mismo, entre otras. Al respecto, Hoy habló con el referente cultural para saber más de la propuesta.

—¿Cómo fue imaginar este proyecto para acompañar al público desde casa?

—A los teatros e intérpretes esta situación nos colocó en un lugar extraño, al no poder hacer cosas presenciales. Ya tuvimos dos meses de programación online, arrancamos nuevamente para tener presencia, ofreciendo obras que tal vez no pudieron ver antes o las puedan ver de nuevo, para mantener presencia dentro del espectro teatral de Buenos Aires y que puedan colaborar con la entrada virtual para el parate. Es una ayuda solidaria con el sector, que está parado como tantos otros.

—Por suerte tenían los registros para volver a verlos. ¿Imaginan continuar con esto y ya pensar filmarlos para el streaming?

—Hay que ver cómo sigue esta película, pero seguro se podrán mantener las obras online que no están en cartel, una cosa no reemplaza a la otra. Tal vez hacia octubre hagamos algo asociado a la música. Siento que el streaming es muy raro, porque justamente lo que quieren los actores y las compañías independientes de teatro, donde no hay una ganancia muy significativa, es la ilusión de tener ese momento de la función y gente.

—Además tus obras se caracterizan por tener un gran despliegue…

—Los registros que pasamos son muy buenos. Nunca uno pensó que el registro era para esto, sino que quede como archivo, recuerdo, y hoy curiosamente es lo que más se parece a ver teatro.