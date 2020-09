“Fingir ser alguien que tú no eres me parece un juego divertido”

Recordado por Merlí, pero con una extensa trayectoria en teatro, televisión y cine, Francesc Orella vuelve a la TV con La unidad, del director Dani de la Torre. Allí tendrá un rol clave para entender la compleja trama de un programa que toma el terrorismo y el tráfico de personas como eje. Diario Hoy conversó con el actor de la serie de HBO.

—¿Cómo estás viviendo este particular momento con la pandemia?

—Predomina la incertidumbre. Vivimos en una nueva fase de normalidad rara, las cosas se están poniendo en marcha, pero en nuestro sector todo cuesta mucho más. Es una situación delicada. Mucha gente se ha empobrecido, la precariedad domina todo.

—Sos parte del boom de las series españolas, ¿qué sentís?

—Las plataformas han sido algo positivo para la ficción. Cuando trabajas para un producto para plataforma es novedoso, sabiendo que se verá de una manera masiva.

—Volvés al policial en un programa que aborda temas de actualidad como el terrorismo islámico y el tráfico de mujeres. ¿Te gusta el género?

—Aparte de El comisario había hecho algunos policiales y miniseries de género, pero acá es distinto, soy el director del CNI. Es una colaboración pequeña, la serie tiene un nivel fantástico y con un equipo técnico excelente. En España estamos recogiendo los frutos de años de trabajo.

—Tu personaje es pequeño, pero con Carla tiene una gran empatía. ¿Ya habías trabajado con Nathalie Poza?

—Nos conocíamos, pero no habíamos coincidido; fuimos parte del reparto de una serie, Carlos V. Conocía su trabajo, en cine y televisión, y fue un placer trabajar con ella, es una gran actriz y compañera. Me gustó la relación de ambos; aunque no se aclara mucho de dónde viene, se genera en el espectador la expectativa de que tal vez hubo algo antes entre ellos, el trabajo les une, le ofrece algunas advertencias sobre el tema en el que están liados todos, la investigación sobre el terrorismo islámico.

—¿Qué buscás en los proyectos?

—Los actores buscamos que tenga “chicha”, como decimos aquí, que tenga cierto peso en la historia, que no sean superficiales.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—Desde muy pequeño noté que tenía facilidad para contar chistes y actuar frente al público, tenía gracia haciendo comedia y disfrazándome. Mi maestro fue Narciso Ibáñez Menta, en Historias para no dormir, de Narciso Ibáñez Serrador. Eso de mentir sin mala intención, o fingir algo o ser alguien que tú no eres y convencer, me parecía un juego divertido.