Daniela Goggi: “El Rapto es una película muy argentina”

Daniela Goggi es una de las directoras más exitosas del cine argentino. Con un puñado de películas y una serie, estrenó hace algunos meses El Rapto, protagonizada por Rodrigo de la Serna. Una producción que se puede ver en Paramount+ y que ha tenido un gran recorrido por diferentes festivales internacionales y nacionales. Con ella hablamos para saber más detalles de la propuesta y conocer su mirada sobre el cine nacional.

—Venís de mostrar la película en otros festivales, ¿cuál es la diferencia de presentarla acá, como en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata?

—Fue superemocionante porque aparte es un lugar con algo del ritual, con la presencia de que uno trabaja para el espectador y vuelve al ritual, porque además cuando ves lo que le pasa al espectador. Y hay algo muy lindo del Festival de Mar del Plata que son estas proyecciones al aire libre y de convertir el cine en un lugar al que tenés acceso gratuito, incentivando a ver cine argentino al aire libre, que lo transforman en algo estimulante. Aparte con el plus de poder dialogar con el elenco, dialogar con el director, o ver esos personajes, eso convoca. Pero también porque construyen al personaje con cuerpo y alma. Con respecto a Rodrigo, creo que es el mejor actor de su creación, lejos, y que es de una versatilidad increíble en la construcción del personaje, que lo hace con el compromiso. Es un actor muy inteligente, no solamente es un actor talentoso, y también eso hace que construya desde un lugar muy genuino la emoción a la hora de actuar, eso también lo transforma en un actor popular.

—Él se compromete con una historia y acá es una película con la que tienen compromiso y el festival, justamente, hablando de compromiso, tiene esta idea de la del cine y la democracia…

—Nos interesamos en mostrarla en Mar del Plata, veníamos de Venecia, Toronto, Zurich, Biarritz, São Paulo, Monterrey, pero esta es una película muy argentina. Y hablar de las tragedias políticas, así como las decisiones políticas que repercuten en la vida de nosotros, en la cotidianidad, el lugar para mostrar esta película es el Festival de Mar del Plata. El planteo este año o el eje temático del Festival de Cine y democracia, bueno, la ficción construye activamente una forma de ver el mundo cuando uno quiere construir y pertenecemos a la industria del entretenimiento, de la cultura, pero también del entretenimiento y el lugar ocioso. Para nosotros era interesante históricamente, porque lo histórico se retroalimenta en realidad en una película que invita a revisar cómo son las instituciones de control en la democracia, qué pasa con la opción en los diferentes lugares de poder cuando vos sos un ciudadano de a pie y tiene que hacer reclamos. Me parece que cuando hay una propuesta nuestra, que la ficción te ayude a volver a revisar el mundo en el que vivimos, y bueno, ese es un gran planteo del festival. Desde cómo contarle una historia enmarcada dentro de una época.

—Yendo a la película, ¿cómo se imagina un equilibrio entre la propuesta, la reconstrucción, pero también convocar público? Tus películas anteriores han sido muy exitosas…

—Es importante poder contarnos y poder convocar al público, ver cómo trabaja con un público. Uno hace la película que le interesa y con la cual se siente orgulloso, con la que tiene un compromiso de ético. Hoy es el caso de esta película, pero yo creo que igual los relatos o las reconstrucciones de época pueden ayudar a ir por ese lado. Me gusta esto de como cuento una buena anécdota y te tengo atrapado, me gustan las personas, me gusta lo que les pasa a las personas y la única forma de ser otro evolucionar y de tener empatía es escuchar las historias de las personas. Eso es lo que trato de hacer con el cine, cada vez que quiero volver a encontrar un proyecto. Muchas veces también son proyectos por encargo, pero así y todo se termina transformando en una inquietud personal, es decir, apropiar y construir ese lugar. Eso me interesa, me conmueve las historias de las personas y después viene el lugar analítico, el lugar intelectual y lo reflexivo, porque hay que convocar. Es como la vida, viste, vas a reflexionando.

—¿Cuándo supiste que quería ser directora y contar historias?

—Siempre fui muy estudiosa y también como otras personas siempre lo hice con entusiasmo, deseo. Hay algo del entusiasmo, porque si hubiese pensado conscientemente en hacer películas, no hubiese podido hacer nada absolutamente pensado en esos términos analíticos. Pero hay algo del deseo que es como cuando te enamorás, hay algo del deseo y del placer que hace que lo hagas y después se asuman las consecuencias. Me gustaba mucho ver películas, mi viejo contrató cable en el 86 y empecé a ver clásicos por un par de señales, viste, que eran TNT, todas las señales que empezaron a pasar clásicos entre los videoclips de Music 21, MTV y estos canales de TNT de los clásicos de la década del 50, 60 y 70. Creo que empezó a construir una coctelera en mí donde era tan importante un vídeo de Bowie, como Descalzos en el parque, como Tarde de perros, estaba en mi formación y eso podría haber hecho que tomara la decisión y decir quiero ser directora. A mí me gusta lo narrativo y me parece que lo otro tiene una poética como diferente y siempre es un desafío, pero aparte es un privilegio enorme. Cada vez que tengo un proyecto, me conmueve, tengo los camiones, tengo los técnicos, tengo las luces, tengo las lentes.

—Y ¿qué te pasó la primera vez que estuviste en un set?

—Mira, empecé a estudiar cine a los 18 años en la Universidad del Cine, ahí hice mi primer corto, tenía también 18 y 6 meses. Ahora me veo, ¡qué bebita!, y hay un amigo con el que estudiamos juntos y sigue trabajando en cine, seguimos trabajando hasta el día de hoy, me dijo: dirigís igual que antes, y yo pensé o no aprendí nada o lo hago mal. Mi ópera prima la hice a los 28 años o 27, también eso soy, una persona que tuvo suerte.