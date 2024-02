Llega el 4 FICC Buenos Aires Festival Internacional de Cine Cannábico

Del 15 al 24 de febrero de 2024, de manera presencial en Buenos Aires, y del 25 de febrero al 10 de marzo, online en todo el país por Octubre TV, se realizará el 4 FICC Buenos Aires Festival Internacional de Cine Cannábico. 25 películas de 13 países del mundo serán parte de la edición, además de conversatorios, talleres y muestras.

Según los organizadores, “esta edición del FICC está muy atravesada por el contexto. Por momentos sentimos estar en una de esas pesadillas recurrentes, es una película que ya vimos y que tiene un final de espanto. Decidimos volver a nuestro motor inicial, recuperar nuestros saberes, luchar por los derechos de todos, alzar la voz a contrapelo de lo hegemónico, generar espacios de encuentro, construir comunidad, abrazar a las organizaciones y colectivos sociales, respirar cultura, memoria, identidad. Tuvimos que dejar en el camino muchas de nuestras conquistas, pero el festival lo haremos… y lo vamos a hacer gratis, como siempre lo hicimos”.

Los largometrajes Blondi, de Dolores Fonzi; Cannabis Medicinal, de Silvia Kochen y Emiliano Serra; Cannabis sets you free, de Miha Celar; En el Pozo, de Bernardo y Rafael Antonaccio; Love in the Time of Fentanyl, de Colin Askey; Meteorango Kid: Buscado, vivo o muerto, de Marcel Gonnet y Daniel Fróes; Norma, de Santiago Giralt; y Paradise (bunnies and flowers), de Mateo Aimaretti; y los cortos Amor, dolor y cannabis, de Hernán Hugo Lombardi; Dos secas después, de Emialiano Aybar; Patty, Are You Bringing Weed in From Jamaica?, de Matthew Salton; y The Marijuana Song, de Milé Lazarevski, entre otros, son solo algunos de los trabajos seleccionados.

La programación completa se encuentra en la página oficial del festival, y también las actividades especiales.