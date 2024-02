El accidente de Alcides en el que casi muere

El cantante Alcides sufrió un accidente en una pileta durante una clase de gimnasia acuática y casi se ahoga. El artista, de 71 años, comenzó con esta práctica por recomendación de su médico.

En diálogo con Matías Martin en su programa Urbana Play, Alcides contó “yo nunca aprendí a nadar y tengo antecedentes muy feos en el agua. Como tengo la columna desviada y problemas de cintura, me recomendaron hacer gimnasia acuática. Estaba haciendo eso y el jueves pasado no sé qué pasó, me resbaló, se me desacomodó el flota flota y me fui para abajo”. Y agregó “cuando yo no hago pie, me desespero, y me da pánico. Le tengo terror al agua, me ha quedado una sugestión terrible al agua por situaciones que me han pasado hace tiempo. La instructora, Fabiana, me sacó, pero salí muy mal, muy mal, si hubieran pasado tres segundos más ya fue”.