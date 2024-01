Sofía Coppola, Cailee Spaeny y Jacob Elordi tras los pasos de Priscilla

Priscilla, la nueva película de Sofía Coppola, ya está en los cines argentinos y el 1 de marzo llegará a MUBI. Cuenta con las actuaciones de Cailee Spaeny y Jacob Elordi, narrando la historia de amor entre Priscilla Beaulieu y Elvis Presley. Lo interesante de la propuesta es que Coppola decide contarnos el difícil tránsito de niña a mujer a través de los ojos de Priscilla, dejando a un costado a Elvis. Por acá, en exclusiva para diario Hoy, Coppola, Spaeny y Elordi reflexionan sobre la película y el rodaje.

—¿Cuánto te afectó el libro de Priscilla y conocerla y hablar con ella?

—Sofía Coppola: Leí el libro de Priscilla hace años y lo revisé recientemente y pensé que era un mundo tan interesante y algo exótico para mí, Memphis y los años 60, y algo así. Es un mito americano y hay una pareja legendaria en Estados Unidos, pero no sabemos realmente mucho sobre ella y lo que su experiencia fue. Yo estaba realmente conmovido por su historia para aprender lo que era para ella y ella realmente quería detallar sobre su experiencia y su crecimiento y un mundo tan inusual. Así que pensé y seguí pensando en ello. Entonces la llamé y le pregunté si estaría dispuesta a hacer una película de su libro y me dijo que me lo pensara, pero que realmente no quería hacer una película de él y que parecía muy reservada. Así que me encantó que me dijera que confiaba en mí y fue genial. Era la primera vez que hacía algo en lo que la persona estaba viva y a la que podía hacer preguntas, y ella estuvo muy dispuesta a responder a mis preguntas y a darme detalles y opiniones que creo que aportaron mucho a la realización de la película.

—Esta película es muy de tu estilo en el sentido de que no es un biopic tradicional…

—SC: Para mí fue un reto interesante, ¿cómo contar su historia? Es mucho, una gran cantidad de su vida. ¿Y cómo reducirlo a su experiencia para que quepa en una película y realmente dar la impresión de lo que fue para ella? Y, ya sabes, encontrar formas creativas de saltar en el tiempo y mostrar su evolución desde los 14 a los 20 años y hacia la edad adulta. Realmente quería capturar el tiempo alrededor de Graceland. Así que mi idea era que ella entrara en Graceland y saliera de Graceland. Y esa era la parte del tiempo. Me iba a centrar en eso, pero, por supuesto, tenía que dar una idea de su historia, de cómo lo conoció y terminó allí. Y realmente quería que fuera relatable, porque eso es lo que sentí sobre el libro, que a pesar de que es tan inusual el escenario, ella pasa por cosas por las que pasa toda mujer, con su primer beso o siendo nueva en la escuela y teniendo un bebé y convirtiéndose en madre. Y esta idea de que cuando él se va de gira se supone que ella debe quedarse en casa con el bebé mientras los chicos se van a trabajar y divertirse. Intentando siempre conectar con el lado humano de su historia y con los altibajos de su relación.

—¿Cómo fue meterse en la vida de Priscilla?

—Cailee Spaeny: La base fue leer las memorias Elvis y yo. El guion se basó en eso. Luego, obviamente, conocer a Priscilla y sentarme con ella y realmente tomar ese tiempo y escuchar los detalles de su vida. Esta película es realmente sobre emoción e impresiones más que sobre largas escenas. Es una especie de sueño febril, así que era muy importante escuchar esos detalles íntimos o las bromas internas que comparten. Así que conseguir ese tiempo con la propia Priscilla, que fue tan amable y generosa al concedérmelo, fue esencial para mí. También es la historia de, ya sabes, nos unimos a Priscilla a la edad de 14 años y la dejamos algunos años más tarde. Y supongo que lo que le ha pasado… ha crecido. Creo que era esencial mostrar toda la historia desde el momento en que ella lo conoció hasta el momento en que encontró la fuerza para salir de esa relación y creo que Sofía realmente hizo un hermoso trabajo de tejer que esos años juntos, porque es un largo lapso de tiempo, pero creo que lo hizo realmente muy bien.

—¿Cómo te preparaste para interpretar a alguien de 14 años, que es bastante más joven de lo que eres ahora?

—CS: Creo que lo que era clave para eso, y sobre todo porque solo rodamos durante 30 días, todo estaba completamente fuera de orden porque lo estábamos haciendo basado en locaciones, fue la ropa y el pelo. La única cosa que me permitió saber dónde estaba en la vida de Priscilla era la peluca que tenía. Vale, tengo la colmena, estoy embarazada, estoy en mis 50, mi falda de los 50 y tengo mi peluca larga de los 70 y esa era realmente la pieza fundamental para eso. Es lo único a lo que tuve que aferrarme, pero el departamento de vestuario y maquillaje hizo un gran trabajo dando forma a esos looks y tomándose libertades creativas cuando teníamos espacio, y luego clavando esos momentos icónicos que todos conocemos.

—¿Cómo fue ser parte de la película que muestra la relación entre Elvis y Priscilla desde el punto de vista de Priscilla?

—Jacob Elordi: Originalmente, estaba terriblemente emocionado porque es totalmente único, algo de lo que nunca había oído hablar o tenía alguna idea. Y yo estaba muy emocionado de ser capaz de estar al servicio de su historia, que es bastante raro. Creo que cuando interpretas a Elvis Presley no sueles pensar que estás al servicio de otra persona. Pero esa fue la parte más emocionante para mí, ser capaz de encontrar una manera de dar un paso atrás y ya sabes, ser parte de la historia en lugar de ser la historia. Además, Sofía no se inclinó hacia nada ni se aprovechó de nada. Era simplemente contar la historia exactamente como Priscilla la había contado y tratar de darle tanto amor y cuidado como Priscilla lo hace cuando habla de, ya sabes, la relación para no estancarse en lo que el mundo podría pensar o algo así. Pero contar la historia como estaba en esas páginas era ultra importante desde el principio. Y eso es presumiblemente de la lectura del libro y sus impresiones de la lectura del libro también. Así que sí, el libro es un viaje maravilloso y es increíblemente íntimo y lo único que me llamó la atención es que a lo largo de todo el tiempo, no importa lo que esté pasando en la tragedia o en el amor, hay un gran amor y cuidado entre dos personas, independientemente de la situación y de todos los detalles. Hay un amor innegable.