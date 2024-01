Elena Rivera: “Recibí mensajes de muchísimas mujeres que se han visto muy reflejadas”

Alba, la producción original de Atresmedia, en colaboración con Boomerang TV, que puede verse en Atreseries, está protagonizada por Elena Rivera, en un rol desafiante. En la versión española de Fatmagül, Alba y Bruno (Eric Masip) intentarán recuperar su amor luego de un hecho trágico e irreversible. Hablamos con Rivera en exclusiva para conocer su mirada sobre el proyecto y sus nuevos trabajos.

—¿Cuándo supiste que te querías dedicar a la actuación, al arte?

—Pues no hubo un momento, es cierto que yo empecé muy pequeñita, además en la música empecé cantando con seis años en un programa de aquí de España que era imitando a Paloma San Basilio. Y la verdad que no lo tuve así, pero seguramente tomé conciencia de que esto era un trabajo y era un mundo adulto al que yo quería pertenecer y dedicarme 100% a ellos. Entonces, bueno, imagino que me fue naciendo sobre la marcha. Tuve también la suerte, desde muy pequeñita, luego en la actuación, de trabajar en una serie muy importante también aquí en España, Cuéntame cómo pasó. Entonces, fue mientras trabajaba e iba aprendiendo de todo lo que me rodeaba, pues, fui sabiendo que esta era mi vocación y que me quería dedicar a esto.

—¿Nunca pensaste o tuviste el sueño de dedicarte a otra cosa?

—Sí que sentía que haciendo todo esto, cantar e interpretar, era algo especial porque una vez que lo hacía yo sentía que no había otra cosa. Pero es cierto que también he tenido vocación por ser maestra y de hecho me saqué la carrera de Educación Infantil, he ido compaginando desde siempre con el trabajo de actriz, pero bueno, a mi ritmo y poquito a poco, pues la carrera. Me saqué el título y, bueno, ahí lo tengo, nunca he ejercido, pero si tengo también esa vocación y ahí está, nunca se sabe.

—¿Tenés la ilusión de algún día por ahí dedicarte a formar nuevos talentos?

—Es cierto que siempre que alguna vez se me hace esta pregunta. Si lo pienso bien y soy honesta conmigo misma, realmente, yo a lo que me dedico y que por suerte siempre he tenido esa vocación desde muy pequeñita, era la actuación, ser actriz y eso es lo que soy. Me apetecía tener esa segunda opción, incluso hasta por formarme yo como persona y como ser humano. De no simplemente centrarme en una misma profesión, sino también aprender mucho de relacionarme, de tener que intercambiar ideas, de hacer trabajos en grupo. Había algo que me gustaba mucho, también, de salirme del foco y de lo que significa el ser así. Y cuando me tenía que ir directamente a la universidad con mis trabajos, con mis exámenes, pues, bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita y pues el título ahí está, que nunca está de más. Nunca se sabe si yo en algún momento ejerceré, pero es cierto que a la hora de tener que elegir me quedo con la actuación.

—¿Cómo fue ser parte de Alba y preguntarte si habías visto la versión original de la propuesta?

—Pues, realmente los productores desde el principio nos dijeron que no la viésemos, porque Alba realmente iba a tener su propia vida. O sea, al final la cultura española no iba a tener nada que ver de lo que se iba a contar en esta serie. Lo que sí, que se cuenta luego en Fatmagül, es el punto de partida, la violación múltiple, pero luego a partir de ella cobra una vida totalmente distinta. Entonces, para que no nos influyese mucho lo que viéramos ahí, en esa serie, nos recomendaron que si nos iba a venir muy bien para cosas de acting que no viéramos. Porque al final nosotros íbamos a crearlo desde cero con algo muy nuestro de aquí, español y nuestras costumbres y nuestras tradiciones de aquí. Aunque al final no deja de ser algo muy universal que el tema principal es la violación múltiple y ver a esta chica cómo busca justicia e intenta que acaben en la cárcel los que le han hecho pasar ese calvario.

—¿Y luego de rodarla tampoco la viste?

—La verdad que fue tan duro el proceso de la serie, el rodar esta serie fue tan complicado y tan duro por el tema que trataba, que yo acabe rendida porque me involucré una barbaridad y terminé mental y físicamente agotada que no fui capaz.

—¿Cómo vivís este estreno en Atreseries?

—Alba es espectacular que a la vista están las audiencias aquí en España, en Antena 3 y ha sido impresionante como se volcaron con esto y luego a Netflix, pues también se ha notado mucho a nivel global, que ha calado mucho. Porque es un tema, por desgracia, que está la orden del día, es una realidad lo que pasa en Alba.

—Y en España ha habido un caso emblemático…

—Violaciones en manada pasan en todo el mundo, digo, no es solamente España. Pero la presión a la hora de, más allá de que era una ficción de encarnar a Alba y, de alguna manera, hacer la voz de una mujer, pero que puede representar a muchísimas otras que han padecido, lamentablemente, una violación en manada. Es que esto no deja de ser una responsabilidad muy fuerte. Este proyecto, cuando ya íbamos a ponernos a ello, al final hubo muchas reuniones y muchos momentos de hablar hacia dónde se quería tirar el camino que se quería coger. Por suerte todos fuimos por el mismo que era contarlo con la crueldad que creo que era necesaria para remover un poquito cuando tú te sientes en el sofá y veas esta serie. Porque no es simplemente reivindicar nada, porque además nunca se ha pretendido que esta serie fuera de reivindicar, ni de buscar un morbo, sino bueno contar la realidad que, por desgracia, es universal. Que a mí me ha pasado, una vez estrenada, de recibir mensajes de muchísimas mujeres que se han visto muy reflejadas. Incluso me daban las gracias porque por ver la fuerza de este personaje, de salir adelante y buscar la justicia. Pues ahí es también, nos ha hecho ver las cosas de otra forma, han pedido ayuda psicológica, lo han contado porque necesitaban culpables. Ha sido muy duro, pero a la vez, entre comillas, satisfactorio como actriz, porque al final es un proyecto que no solamente no es el típico, y si la gente toma conciencia y remueves un poco en algo, pues también está muy bien.