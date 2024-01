A 55 años del "concierto en la azotea" de Los Beatles

Hace 55 años se dio uno de los sucesos más emblemáticos de la música internacional. The Beatles se subía a la azotea y tocaba por última vez como grupo antes de separarse.

Todo se dio en la grabación del último disco "Let it Be", que se grabó en enero y febrero de 1969. Para entonces, la banda ya tenía conflictos internos y las relaciones no eran las mejores.

Fue el 30 de enero de ese año que decidieron grabar un recital con las canciones del álbum en la terraza del edificio Apple Corps de la calle Savile Row en Londres. El mismo fue bautizado como "concierto en la azotea".

En aquella ocasión, las personas que transitaban alrededor del edificio se sorprendían de escuchar en vivo a los Beatles y el lugar se fue colmando de gente poco a poco.

El show no terminó de la mejor manera, la policía subió hasta la terraza y lo canceló debido al gran revuelo ocasionado.

Lo que pasó luego fue más inesperado para el público, la banda inglesa decidió separarse y Jonh Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison continuaron su camino individualmente.

Casi sin pensarlo, aquel 30 de enero de 1969 fue la última presentación de The Beatles.