Pedro Speroni estrena Los Bilbao

Hoy estrena en los cines Los Bilbao, la nueva película de Pedro Speroni, director de Rancho. Refleja la lucha de una familia para seguir adelante con su vida a pesar de los obstáculos. Con él hablamos para saber detalles de la propuesta.

—¿Cuándo supiste que querías hacer una película sobre Iván Bilbao?

—A Iván lo conocí en la cárcel cuando hice mi película anterior, Rancho. Él fue quien me recibió en el pabellón y de a poco fuimos generando un vínculo muy cercano. Hubo un momento allí que me marcó mi estadía: una pelea muy fuerte entre Iván y otro muchacho. Yo había quedado en el medio con cierto temor, en ese momento Iván me ve, me abraza, me lleva a una celda para protegerme y vuelve a pelear. Ese gesto conmovió muchísimo, que se acordara de mí en un momento tan particular y con todo lo que implica una pelea en la cárcel marcó mi estadía allí. Fue entonces cuando decidí filmar Rancho. Luego, cuando quedo en libertad lo fui a visitar a su pueblo y me recibió muy bien. El vínculo y la intimidad continuó creciendo, no solo con él, sino también con su familia. Y es ahí donde le propuse hacer una película sobre su historia en libertad.

—¿Cómo eran las jornadas de rodaje?

—Las jornadas eran muy intensas y al mismo tiempo muy conmovedoras, ya que tanto Iván como su familia me dieron toda la confianza para poder convivir con ellos durante varios meses. Y esa confianza que ellos me daban para ser uno más en esa familia me emocionaba mucho. Entonces tenía la intensidad de estar filmando durante varios meses y al mismo tiempo lo increíble de un vínculo muy cercano con ellos que cada día crecía más.

—¿Qué cosas acordaron que no se mostrarían en pantalla?

—Ellos me dieron toda la confianza para poder filmar sus vidas y a partir de ahí yo quería ser lo más fiel a esa confianza y a ese vínculo que generamos. Eso era para mí lo más importante, no defraudar su confianza.

—¿Vieron la película ellos? ¿Qué devolución te hicieron?

—Sí, ellos vieron la película y fue muy conmovedor. Iván es muy inquieto y le cuesta estar mucho tiempo sentado, así que iba y venía. Y Yamila vio la película completa, recordaba momentos que había olvidado, se reía, se ponía colorada, y sobre todo se emocionó con el retrato de su familia.