David Moreau y Lou Lambrecht cuentan detalles de la película King

Hoy llega a los cines King, regreso a casa, de David Moreau, con Lou Lambrecht como una joven que un día se encuentra con un pequeño león en su casa, al que cuidará y defenderá contra viento y marea. Para saber más de la historia hablamos en exclusiva con Moreau y ­Lambrecht.

—Siempre dicen que no hay que trabajar ni con niños ni con animales, ¿cómo fue la experiencia?

—David Moreau: Ahora me tomo vacaciones (risas). Leo y Lou fueron muy profesionales y precisos en su trabajo, con una pequeña carrera anterior, así que no hubo diferencias con un adulto, incluso fue mejor.

—¿Qué fue lo que más te interesó del personaje y su transformación?

—Lou Lambrecht: Al principio

me daba miedo, porque nunca había encarnado a un rol así, una niña solitaria, que vive en su mundo, que habla con ella misma, pero realmente fue un desafío encarnarla.

—¿Qué cosas le aportaste al personaje, más allá de lo que estaba en el guion?

—LL: En mis películas anteriores me tocó encarnar a niñas, yo me considero aún una niña entrando en la adolescencia, por lo que este personaje me sirve para estar más clara.

—¿Cómo imaginaste esta historia para toda la familia, siendo que venís de la comedia romántica o películas de género?

—DM: Para mí una historia es una historia, y no me gusta encasillarme en un género en particular, me gusta contar historias. De hecho podría hacer más adelante un western o una comedia musical. Mi próximo proyecto será una película de terror, y de hecho, en la película, cuando la niña descubre por primera vez al león en su pieza, la filmé como si se tratara de una película de horror, para niños, claro.

—Quiero ver la comedia musical y el western, claro, pero ¿fue complicado conseguir fondos para la propuesta, desde que lo imaginaste hasta poder rodarlo?

—DM: Cuatro años, al principio había otro director, Jean Baptiste Andrea, pero tuve la confianza de los productores para realizarla.

—La escena del encuentro entre el león e Inés refiere a muchas propuestas clásicas, como ET, el extraterrestre, por ejemplo. ¿Qué películas tuviste presentes a la hora de rodarla?

—DM: ET es una de las películas que más me gustaron y no es un homenaje, pero sí está presente, en su espíritu, de historia simple y sencilla con sus emociones.

—¿Cómo fue el proceso de casting para encontrar a los intérpretes precisos para la historia?

—DM: Vimos a más de 1.000 actores y actrices jóvenes, pero casi instantáneamente elegí a Lou, fue como una historia de amor, aun antes de que abriera la boca. Lou, ¿sabías esto?

—LL: No (risas).