Denuncian que Ronaldinho se la pasa de fiesta donde está preso

Hace cinco meses Ronaldinho fue detenido en Paraguay por haber ingresado al país con documentos falsos. Las investigaciones llevaron a descubrir a una banda que opera en la frontera y que emite este tipo de documentación para permitir la realización de operaciones ilegales, por lo que la situación del futbolista brasileño se complicó.

Hace unas semanas el juez fijó una nueva audiencia para el 24 de agosto, donde probablemente Ronaldinho podría finalmente ser liberado, siempre y cuando pague una multa que se conocerá ese día y acepte regresar a Paraguay ante cualquier citación.

Incluso se lo había relacionado directamente con Gimnasia, ya que su buena relación con Diego Maradona sería la clave para su desembarco al Lobo. A esta altura esto realmente es una utopía.

Lo llamativo es que el crack brasileño fue denunciado por estar de fiesta y recibir mujeres en el hotel donde está preso.

“Hay días que llegan dos chicas como mínimo. Y eso sí: bebida a full y creo que son modelos porque tienen toda la pinta, bien producidas. Además de eso llegan en lujosas camionetas. Las que son modelos conocidas entran directo al estacionamiento y las que son desconocidas se bajan frente mismo al hotel y después el auto que las acerca se retira. Hacen bailes y karaokes hasta horas de la madrugada”, contó un informante a un portal de noticias paraguayo.

Según el informante que denunció este hecho, no sería el ex futbolista brasileño Ronaldinho quien organiza estas reuniones: “Los que piden las chicas para esas fiestitas no son los hermanos, son los empresarios los que les ‘obsequian’ a las chicas. Estos empresarios se contactan con los representantes de las modelos y fijan monto y ya se van. Ni Ronaldinho ni su hermano gastan un peso. Lo que sabemos también es que a Ronaldinho le gusta mucho las robustas, las mujeres con carne”.