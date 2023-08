Después de ocho años, Halle Berry acordó su divorcio con Olivier Martínez

La pareja de actores Halle Berry y Olivier Martínez se casaron durante el año 2013, luego de poco más de tres años de relación. Aunque el matrimonio no duró mucho, dado que en 2015 ya estaban afrontando la separación y el divorcio. Si bien en su momento hubo varias especulaciones sobre los verdaderos motivos, ella misma comentó que ambos tenían personalidades muy diferentes que hacían muy difícil la convivencia. Ellos, antes de separarse, llegaron a tener un hijo llamado Maceo Robert. Justamente, la custodia y la tenencia de Maceo fue uno de los motivos que nunca terminaban de acordar desde el aspecto legal del divorcio, y por ello el arreglo se fue extendiendo durante tanto tiempo.

Finalmente, acaba de conocerse que ambos llegaron a un acuerdo luego de una disputa que duró ocho años. Así, entre algunos puntos que trascendieron del arreglo, y que fueron compartidos por el portal TMZ, Halle y Olivier acordaron la custodia legal y física conjunta de Maceo. La actriz se quedará con el niño de 9 años de lunes a miércoles, mientras que el actor hará lo propio de miércoles a viernes. Los fines de semana serán turnados entre Olivier y Halle. Obviamente, dicho arreglo también contempla cuestiones monetarias y económicas. Por ejemplo, ella está comprometida a pagar 8 mil dólares mensuales a Olivier y también 4.3% de los ingresos que alcancen más de 2 millones de dólares.

Ella también estará a cargo de pagar las colegiaturas del pequeño, las actividades extracurriculares y los gastos médicos que no cubra su seguro. El patrimonio de cada uno, según la prensa, es de 90 millones de dólares por el lado de Berry, mientras que el de Olivier es de 30 millones. Henry, ganadora de un Óscar y de un Globo de Oro, había tenido ya algunas declaraciones y reflexiones luego de algunas rupturas amorosas. Este es el tercer divorcio en su vida. “Me di cuenta de que en cada matrimonio en el que estuve nada salía como yo había querido, las cosas no duraron para siempre, por eso ahora me declaro una persona anticuentos de hadas”, dijo en su momento.

Es más, hace apenas unas semanas, ella había declarado respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se siente ella como mujer a esta edad: “Estoy desafiando todos esos estereotipos sobre cómo tienes que tener un determinado aspecto o sentirte de una determinada manera. Soy mi mejor yo ahora que he cumplido 56 años. Tengo mucho que ofrecer. Ya no tengo nada que dar. Estoy sólidamente en mi feminidad”.